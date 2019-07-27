رغم التخفيضات الضريبية .. انكماش الاستثمارات في أمريكا للمرة الأولى منذ 2016 والنمو يتباطأ

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بوتيرة تقل عن المتوقع في الربع الثاني من العام، فيما انكمشت الاستثمارات لأول مرة منذ مطلع عام 2016 كما تراجع قطاع الإسكان للربع السادس على التوالي.

وقلص ارتفاع إنفاق المستهلكين أثر بعض الانخفاض الناتج عن هبوط الصادرات وتراجع وتيرة تكوين المخزونات ما قد يسهم في تخفيف مخاوف بشأن متانة الاقتصاد، حسب تقرير صادر عن وزارة التجارة.

ووفقا لـ"رويترز"، فإنه من المرجح ألا يمنع التقرير، مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" من رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل لأول مرة خلال عشر سنوات بالنظر إلى المخاطر المتزايدة في التوقعات الاقتصادية لا سيما نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي أشار في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن استثمارات الشركات وقطاع الإسكان من مناطق الضعف في الاقتصاد.

وقالت الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 2.1 في المائة في الربع الثاني. ونما الاقتصاد بوتيرة لم تخضع للتعديل نسبتها 3.1 في المائة في الربع الممتد بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضيين.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 في المائة في الربع الثاني من العام.

وزاد نمو إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 4.3 في المائة في الربع الثاني من العام وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2017. ونما إنفاق المستهلكين بنسبة 1.1 في المائة في الربع الأول من العام.

ولم يحقق النمو الاقتصادي الأمريكي في 2018 الهدف الذي وضعته إدارة ترمب عند 3 في المائة، ما قد يجدد الانتقادات لتخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار طبقها البيت الأبيض.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 2.9 في المائة العام الماضي، مؤكدة تقديرات نشرت في آذار (مارس). وأظهرت المراجعة السنوية التي أجرتها الوزارة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد نما 2.5 في المائة في الـــ12 شهرا حتى الربع الأخير من 2018، انخفاضا من الرقم المعلن في السابق البالغ 3 في المائة.

وسلط الرئيس دونالد ترمب الضوء على رقم النمو على أساس سنوي كبرهان على أن التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي الكثيف، اللذين أسهما في تضخم عجز الميزانية الاتحادية، وضعا الاقتصاد على مسار مستدام لنمو قوي. ويقول البيت الأبيض والجمهوريون إن التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي تضمنت خفض ضريبة الشركات إلى 21 في المائة من 35 في المائة، ستفوق مزاياها تكلفتها من خلال نمو اقتصادي قوي. ويهاجم الديمقراطيون التخفيضات الضريبية باعتبارها تفيد الأغنياء الأمريكيين على حساب الطبقة المتوسطة.