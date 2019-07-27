ضغوط بيعية تتراجع بالأسهم السعودية 214 نقطة خلال أسبوع

أنهت الأسهم السعودية الأسبوع على انخفاض 214 نقطة بنسبة 2.4 في المائة لتغلق عند 8819 نقطة في أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو، وانخفضت القيمة السوقية بنحو 50 مليار ريال بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى تريليونين، بينما "إم تي 30" تراجع 35 نقطة بنسبة 2.6 في المائة.

جاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق معرضة لضغوط بيعية وأن الدعم عند مستويات 8800 نقطة، وجاء الإغلاق عند 8819 نقطة.

ولا تزال السوق قادرة على العودة نحو الربحية، وذلك بحسب معطيات فنية ومحاولة اختراق المقاومة 9090 نقطة للوصول إلى أعلى مستوياتها لهذا العام عند 9400 نقطة.

ومع اقتراب المرحلة الأخيرة من الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، ستتحفز السيولة، خاصة في ظل تحسن أداء الأسواق العالمية مع توقعات بخفض الفائدة على الدولار في نهاية الشهر الجاري، الذي بدوره يعزز تحسن أسعار السلع، إضافة إلى تخفيض الأعباء المالية على الشركات، ما يحسن هوامش الربحية في الشركات ذات المديونيات المرتفعة، وكذلك يوفر نقدا أرخص للشركات.

ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد نتائج الربع الثاني، وحتى الآن أعلنت 31 شركة النتائج المالية، وسجلت 17 شركة نموا في الأرباح، بينما تراجعت ثماني، وسجلت ست شركات خسائر.

وبلغ مجمل ربحها 8.6 مليار ريال بانخفاض 32 في المائة في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9033 نقطة، تراجع في أربع جلسات وارتفع في جلسة واحدة. وحققت أدنى نقطة عند 8731 نقطة فاقدا 3.3 في المائة. وفي نهاية الأسبوع أغلق المؤشر عند 8819 نقطة فاقدا 214 نقطة بنسبة 2.38 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 17 في المائة بنحو 2.8 مليار ريال لتصل إلى 14.3 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 17 في المائة بنحو 103 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير 1 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة بنحو 44 ألف صفقة لتصل إلى 466 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفع "الصناديق العقارية المتداولة" وحيدا بنسبة 0.09 في المائة، بينما تراجعت البقية. تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 4.7 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 3.9 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 3.6 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 33 في المائة بنحو 4.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر سهم "سيسكو" الأسهم ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 15.94 ريال، يليه "دور" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 18.66 ريال، وحل ثالثا "الراجحي ريت" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 9.10 ريال.

وتصدر المتراجعة "مجموعة السريع" بنسبة 25 في المائة ليغلق عند 7.80 ريال، يليه "ساكو" بنسبة 8.9 في المائة ليغلق عند 66.50 ريال، وحل ثالثا "أسيج" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 15.54 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة مليار ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية