«هيئة النقل» لـ "الاقتصادية": سنسهل دخول القطاع الخاص إلى الصناعة بتحديث اللوائح

أكدت الهيئة العامة للنقل، أن تغير المسمى الخاص بالهيئة سيصب في تعزيز أدوار الهيئة ويمنحها كفاءة ودقة أداء أعلى عبر تطوير أنظمتها، كما يعطيها مرونة أكبر في النهوض بمستويات كفاءة العمل، وهذا بدوره سيسهم في زيادة التطوير ومواكبة المستجدات تبعا لاحتياجات المراحل الحالية والمستقبلية.

وأكد عبدالله صايل؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، عزم الهيئة لتيسير مهمة دخول القطاع الخاص إلى الصناعة من خلال تعديل الأنظمة واللوائح، وما سينتج منه من تنويع فرص التدريب والتوطين، وما يضيفه إلى الناتج المحلي.

وقال، "نحن مهتمون ومستمرون في تحديث الأنظمة واللوائح المقننة لأنشطة النقل لضمان مواكبتها وملاءمتها متطلبات الوضع الراهن، المقترن بيقيننا بالدور الكبير لصناعة النقل في دعم الاقتصادات الحديثة".

وبين أنه "مع تغيير اسم الهيئة إلى الهيئة العامة للنقل، سيكسب الهيئة مرونة أكبر في تعزيز دورها الرامي إلى الإفادة من العمق الاقتصادي لصناعة النقل، ودوره الاستراتيجي في رفد اقتصاد المملكة بسبب ما يتمتع به وطننا من موقع استراتيجي يربط القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وإفريقيا، والدور المباشر لهذا في تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي تحقيقا لرؤية 2030، والأدوار الاقتصادية والاجتماعية الحيوية لصناعة النقل لا تغيب عن العارفين، ولنا في اقتصادات الدول المتقدمة دلائل وشواهد لا يمكن إغفالها".

وحول الخطة المستقبلية من الجانب التنظيمي وتطوير صناعة النقل، قال إن الهيئة العامة للنقل قطعت أشواطا كبيرة في جانب التنظيم والترخيص، كما تسعى الهيئة دوما إلى تطوير صناعة النقل والارتقاء بها، ويتجسد ذلك في جهودها المبذولة لتهيئة البيئة التنظيمية لمختلف قطاعات النقل البري والبحري والسككي، ووضع الأنظمة والتشريعات المؤطرة والمنظمة للخدمات المقدمة فيه، فلا صناعة حقيقية وأنشطة تقوم على العمل المؤسسي دون تنظيم وضبط.

وأشار إلى حرص الهيئة على استمرار دعمها لتوسيع حضور الجانب التقني، لافتا إلى أن للهيئة منصات رقمية عالية الكفاءة، من بينها "وصل" و"نقل" و"بيان"، كما أن الهيئة حريصة على استمرار نجاح النقل بالتطبيقات الذكية، خصوصا أن أكثر من نصف مليون شاب سعودي يعملون في النقل عبر تطبيقات توجيهات المركبات، في أكثر من 60 مدينة، وتجاوز دخلهم حتى نهاية عام 2018 أكثر من ملياري ريال خلال عام واحد.

وفي جانب تحديث الخدمات، قال إن الشراكة بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، نجحت في تطبيق القرار القاضي بإيقاف جميع الحافلات الأهلية "خط البلدة" واستبدالها ضمن مشروع مؤقت بحافلات حديثة تراعي جوانب السلامة والبعد المدني الذي يتلاءم مع مكانة المملكة إقليميا ودوليا، ومعه تأخذ الهيئة في الحسبان أهمية تفعيل التحول الرقمي والدور التقني المهم للترخيص والرقابة.

وأشار إلى أن الهيئة تتوسع الآن في دراسة احتياج مدن المملكة كافة من مشاريع النقل العام، وترسم جدواها لتتبلور فرصا استثمارية للشركات المتخصصة في النقل، القادرة على تحقيق اشتراطات الهيئة في جوانب حيوية، كالكفاءة والجودة.

وحول الاستثمارات، بين أن الهيئة تشرع أبوابا كبيرة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية والجاذبة للشركات المهتمة، ولا سيما أنها بذلت جهدا كبيرا في ترسيخ الأرضية القانونية للأنشطة.

كما تقرن الهيئة كل هذا بإطلاق ورش متخصصة في مختلف مدن المملكة لعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، من بينها على سبيل المثال "ورشة فرص التخصيص في الخطوط الحديدية"، التي شهدت حضورا لافتا من مستثمرين محليين ودوليين، ويقترن هذا مع ما تكفله القنوات الإلكترونية للهيئة من مرونة في الاستجابة للمتقدمين كمستثمرين، وتعريف متواصل بالفرص الواعدة في صناعة النقل في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيها.

ولفت إلى سعي الهيئة "لتوفير الدراسات المهمة للمشاريع الاستراتيجية، منها على سبيل المثال لا الحصر، دراسة المنافع الاقتصادية للنقل العام، وكذلك دراسة تحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن، وأيضا دراسة الجدوى الاقتصادية لنقل الركاب بين المدن الساحلية، وغير ذلك من الدراسات التي تنبئ عن حجم الفرص الاستثمارية في المملكة مستقبلا، وما ينتج من مثل هذه المشاريع العملاقة من أثر اقتصادي واجتماعي كفيل بنقلنا لقطع أميال جديدة ومهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من تنويع مصادر الدخل، وتعدد فرص التدريب النوعي والتوطين بما يحقق الاستدامة في صناعة النقل العملاقة".