اتساع فروق العائد بين الديون الأمريكية والألمانية يدعم أسعار الدولار

قبع الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين أمس، ويبدو متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحسب "رويترز"، فإن مكاسب الدولار تلقت أيضا الدعم من اتساع فروق العائد بين الديون الأمريكية والألمانية. وتقبع الفروق أيضا عند أعلى مستوى في شهرين بواقع 244 نقطة أساس.

وشعر المستثمرون بخيبة الأمل بفعل عدم إقدام البنك المركزي الأوروبي على تحرك بشأن السياسات في اجتماعه أمس الأول. ويتحول الآن انتباه المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن يخفض صانعو السياسات أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 في المائة إلى 97.88، دون أعلى مستوى في شهرين بقليل البالغ 97.92 الذي سجله في الجلسة السابقة.

وبلغ اليورو 1.1136 دولار خلال التعاملات ليتعافى من أدنى مستوى في شهرين عند 1.1102 دولار بعد قرار البنك المركزي الأوروبي أمس الأول لكنه تراجع 0.1 في المائة خلال الجلسة. وفي الأسبوع، انخفضت العملة الموحدة 0.7 في المائة.

وبعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أشار ماريو دراجي رئيس البنك إلى أن المركزي مستعد لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر أيلول ودراسة خيارات أخرى للتيسير النقدي.

وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.2428 دولار ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 0.6 في المائة.

إلى ذلك، استقرت أسعار الذهب أمس، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوع عند 1410.77 دولار في الجلسة السابقة.

وخسر المعدن الأصفر 0.7 في المائة منذ بداية الأسبوع، ما يضعه على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1414.40 دولار. ويتطلع المتعاملون في السوق حاليا إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية الذي ينعقد يومي 30 و31 تموز (يوليو)، حيث من المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 في المائة إلى 16.38 دولار للأوقية لكنها تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث.

كما تراجع البلاتين أيضا 0.1 في المائة إلى 864.37 دولار للأوقية، على الرغم من أنه بصدد الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.