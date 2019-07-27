بعد مكاسب «الأول» .. صندوق رؤية 2 لـ «سوفت بنك» يجمع استثمارات بـ 108 مليارات دولار

دبرت مجموعة "سوفت بنك" تعهدات من "مايكروسوفت" ومستثمرين آخرين بنحو 108 مليارات دولار لصندوق "رؤية ثان" يهدف إلى الاستثمار في شركات التكنولوجيا.

وبحسب "رويترز"، قالت المجموعة اليابانية العملاقة في بيان "إنها تعتزم استثمار 38 مليار دولار في الصندوق". ومن بين الشركات الأخرى التي بصدد المشاركة في الصندوق "أبل" وهون هاي للصناعات الدقيقة التايوانية "فوكسكون"، والشركتان كلتاهما قامتا بالاستثمار في الصندوق الأول.

وأكدت "سوفت بنك" أنها ما زالت تجري محادثات مع مستثمرين محتملين وتتوقع نمو رأس المال المنتظر للصندوق.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء الماضي أن مجموعة "جولدمان ساكس" ستستثمر في الصندوق.

وتشير قاعدة المستثمرين في الصندوق الثاني إلى التنوع بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط التي قدمت معظم رأس المال الخارجي للصندوق الأول البالغ حجمه 100 مليار دولار، في الوقت الذي تروج فيه "سوفت بنك" لعوائد تفوق السائد في القطاع، مع وجود مؤسسات مالية يابانية غنية بالسيولة وصندوق ثروة سيادي لقازاخستان بين المشاركين.

وقالت "سوفت بنك" في أيار (مايو) الماضي "إن الصندوق الأول حقق عائدا داخليا بنسبة 45 في المائة للمستثمرين في أسهمها العادية، أو 29 في المائة حين يتم ضم الأسهم الممتازة المشابهة للدين، على الرغم من أن المكاسب تظل في الأغلب نظرية".

وذكرت مجموعة "سوفت بنك" أمس، أن المشاركين الآخرين في الصندوق الثاني سيكون من بينهم "ناشونال إنفستمنت كوربوريشن أوف ناشونال بنك أوف قازاخستان"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، وأطراف لم تفصح عنهم من تايوان ومديري الصندوق ذاته.

ويظهر بيان "سوفت بنك" أن الصندوق يحصل على الدعم بصفة عامة من القطاع المالي الياباني، بما في ذلك وحدات لثلاثة بنوك كبرى هي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزوهو المالية.

وأوضحت "سوفت بنك" أن مجموعة دايوا سيكوريتيز وداي-إيتشي لايف هولدنجز وسوميتومو ميتسوي تراست هولدنجز وقعت أيضا مذكرة تفاهم.

ولم تفصح "سوفت بنك" عن الهيكل المالي للصندوق وقيمة مساهمة كل مستثمر، وما إذا كان المستثمرون سيقدمون دعما من خلال ديون أو رأسمال.

لكن متحدثة باسم "ستاندرد تشارترد" أكدت لـ"رويترز" أن البنك سيشارك في الصندوق كمستثمر بالدين.

وقالت "سوفت بنك"، في بيانها "هدف الصندوق هو تسهيل التسريع المتواصل لثورة الذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار في شركات رائدة في السوق وتحقق نموا يستند إلى التكنولوجيا".

ويستخدم ماسايوشي سون الذكاء الاصطناعي كمصطلح يضم مجموعة واسعة من القطاعات لوصف المحفظة الاستثمارية لـ"سوفت بنك"، التي تتسم بأنشطة متنوعة من تطبيقات حجز سيارات الأجرة إلى القيادة الذاتية والتأمين والرعاية الصحية.

ولم تقدم "سوفت بنك" تفاصيل ملموسة بشأن نوعية الاستثمارات التي تستهدفها، لكنها قالت "إن مسؤولا تنفيذيا كبيرا في أحد البنوك اليابانية المدرجة سيشارك في الصندوق الجديد".

وجرى إطلاق صندوق "رؤية الأول" قبل عامين مع دعم بقيمة 60 مليار دولار من صندوقي الثروة السيادية في السعودية وأبوظبي. واستثمر الصندوق بالفعل معظم رأسماله من خلال استثمارات في أكثر من 80 شركة تكنولوجية ناشئة في مرحلة شبه نهائية لتطوير منتجاتها.

ولم تذكر "سوفت بنك" تفاصيل بشأن الكيفية التي ستمول بها مساهمتها البالغة 38 مليار دولار في الصندوق الجديد. وقال دان بيكر المحلل لدى "مورنينج ستار"، "إنه في ظل أن الشركة العملاقة غير مضطرة لأن تضع كل المال فورا، فإن العوائد من صندوق "رؤية الأول" ربما تتم إعادة تدويرها".

وستعتمد تلك الاستراتيجية على أن يواصل الصندوق الأول تقديم عوائد قوية، في الوقت الذي ينتقل فيه من تحديد شركات ناشئة واعدة والاستثمار فيها إلى إدارة محفظة من الشركات المدرجة أو التي تتجه صوب الإدراج في الأسواق.