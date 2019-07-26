4.3 مليار ريـال قيمة 141 مشروعا في قطاع المياه بالمملكة خلال عام

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 141 مشروعا خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار ريال.

ومن هذه المشاريع، 78 مشروعا للمياه بقيمة 2.1 مليار ريال و46 مشروعا للخدمات البيئية بقيمة 2.1 مليار ريال، إضافة إلى 17 مشروعا للخدمات المساندة بقيمة 0.14 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة، بلغ عددها خلال العام 90 مشروعا، مقابل 173 مشروعا متعثرا في 2017، وبذلك انخفضت النسبة 8.9 في المائة، وذلك بحسب بيانات رسمية زودت الوزارة "الاقتصادية" بها.

ومن بين المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، مبادرة التخطيط المتكامل للمياه والتقييم المستمر في مختلف مناطق المملكة لتحقيق التكامل بما يضمن تحسين الخدمة وضمان الاستدامة.

وستعمل هذه المبادرة على إعداد قواعد الأبحاث المائية العلمية وربطها مع الأبحاث المائية العالمية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه وإعداد استراتيجية الإمداد طويلة المدى لجميع مناطق المملكة.

وذلك فضلا عن إعداد مخطط استراتيجي عام لكل من المياه، وخدمات الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، على مستوى المملكة، وتجهيز خطة الربط المائي ومشاركة الموارد المائية وخطة المخاطر والتهديدات المائية.

كما سيتم العمل على تجهيز أنظمة المعلومات المائية لكل من تطوير استراتيجية قواعد البيانات المائية، وتطوير نظم المعلومات الجغرافية المائية، وتطوير وأتمتة المحتوى الرقمي للبيانات المائية وإدارتها.

وشملت المبادرات أيضا، مبادرة سقيا البادية، التي بدأت في يناير 2017، وتتضمن حفر الآبار الأنبوبية والآبار اليدوية وزيادة هذه الآبار بخزانات ومضخات في جميع مناطق المملكة.

ووصلت نسبة الإنجاز في هذه المبادرة بنهاية 2018 إلى 13.65 في المائة، فيما لا يزال العمل جاريا على عدد 32 من الآبار الأنبوبية و20 من الأبار اليدوية بقيمة 111.78 مليون ريال.

وجرى تعميد ثلاث شركات بمشاريع جديدة تتمثل في خمسة آبار يدوية وتسعة آبار أنبوبية لرفع نسبة الإنجاز إلى 37.5 في المائة.