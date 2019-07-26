9.4 مليون متقاعد في ألمانيا تقل معاشاتهم عن 900 يورو

كشفت بيانات حكومية في ألمانيا أن أكثر من نصف رواتب المعاشات في البلاد تقل عن 900 يورو.

ووفقا لـ"الألمانية"، فإن ذلك جاء في رد من الحكومة على استجواب من نائبة في حزب اليسار في البرلمان الألماني، ونشرته صحف شبكة التحرير (دويتشلاند) الصادرة أمس.

وأكدت الحكومة في ردها أن قيمة هذه الرواتب لا تدل على فقر أصحابها في سن الشيخوخة، مشيرة إلى وجود مصادر أخرى للدخل في هذه المرحلة العمرية كما إن الحالة المعيشية لهؤلاء الناس لم يتم أخذها في الحسبان.

وحسب هذه البيانات، فقد بلغت نسبة رواتب التقاعد التي تقل عن 900 يورو في العام الماضي 51.4 في المائة ويسري ذلك على 9.4 مليون شخص.

وأوضحت الحكومة في ردها أن 58.6 في المائة من رواتب المعاشات في العام الماضي قلت عن 1000 يورو فيما تدنت 70.8 في المائة من هذه الرواتب عن 1200 يورو.

يشار إلى أن هذه القيم تم احتسابها بعد اقتطاع اشتراكات التأمين الصحي ورعاية الشيخوخة.

وبحسب تقرير عن تأمين المعاشات في العام الماضي، فقد وصل صافي الدخل الشهري للزوجين اللذين دخل أحدهما مرحلة التقاعد إلى 2572 يورو في الولايات الغربية في عام 2015، مقابل 2257 يورو في الولايات الشرقية.

ووصل دخل الرجال المقيمين بمفردهم إلى 1593 يورو فيما بلغ دخل النساء المقيمات وحدهن 1422 يورو في الولايات الغربية، مقابل 1389 يورو للرجال المقيمين وحدهم و1370 يورو للنساء المقيمات وحدهن في الولايات الشرقية.

من جانبها، قالت النائبة مقدمة الاستجواب إنه ليس من الممكن إنكار أن المعاش القانوني لم يعد "حاميا من الفقر"، مشيرة إلى أن كثيرين من هؤلاء يتغلبون على مصاعب الحياة فقط لأنهم اضطروا للعمل للحصول على أجر إضافي مع رواتب التقاعد.