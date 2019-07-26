تحذير فرنسي لرئيس وزراء بريطانيا .. وإيرلندا: يضع بلاده في مسار صدام مع أووربا

وجهت فرنسا وإيرلندا أمس، تحذيرا إلى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي أعلن نيته التفاوض مجددا حول اتفاق "بريكست"، واتهمته دبلن بأنه يضع بريطانيا على مسار "صدام" مع الاتحاد الأوروبي.

وحسب "الفرنسية"، فإنه ردا على أسئلة شبكة فرانس 2 صباح أمس، تمنت أميلي دو مونشالين سكرتيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، أن تكون فرنسا قادرة "في الأسابيع المقبلة، على التفاوض بهدوء في ظروف مطمئنة، حول كيفية العمل بعد (اتفاق الانفصال)، وكيفية العمل".

وأضافت، "أفضل أن أدلي بتعليقات على الأفعال بدلا من الخطابات، خصوصا خطاب الحملة أو خطاب تسلم الحكومة. أفضل أن نتمكن من العمل مع بوريس جونسون. إننا نعمل مع الحكومة التي يجري تشكيلها في المملكة المتحدة".

وقالت، "توصلنا إلى اتفاق، وما زال يتعين التفاوض على العلاقة المستقبلية، ويتعين أن نكون مسؤولين. هذا يعني أن نكون واضحين وننظر بعيدا، وعلينا في المقابل أن نتوصل إلى إقامة علاقة عمل، وألا ننجر وراء المواقف والاستفزازات".

وتابعت، "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فهذا يعني أنه لن تنشأ علاقة ثقة" مع المملكة المتحدة. وخلصت إلى أن "السويسريين والنروجيين ليسوا في الاتحاد الأوروبي، لكننا نثق بهم لأننا أقمنا معهم علاقة تجارية وثقافية واقتصادية مريحة. ما نبحث عنه هو التهدئة".

من جهته، اتهم سايمون كوفني وزير الخارجية الإيرلندي أمس، في بلفاست، بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوضع بريطانيا بشكل "متعمد" على "مسار صدام" مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "الفرنسية"، قال كوفني "يبدو أنه اتخذ قرارا متعمدا بوضع بريطانيا على مسار صدام مع الاتحاد الأوروبي ومع إيرلندا فيما يتعلق بمفاوضات "بريكست"، في مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزيون الإيرلندية "آر تي إي" بعد اجتماع مع جوليان سميث الوزير البريطاني الجديد المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية.

وطلب جونسون من بروكسل في أول خطاب ألقاه أمام مجلس النواب البريطاني أمس الأول، معاودة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد غير الاتفاق الذي توصلت إليه بروكسل مع تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة، ورفضه النواب ثلاث مرات.

وهو يؤكد أنه يستطيع الحصول على "اتفاق أفضل" من الذي توصلت إليه ماي، بدون الفقرة المثيرة للجدل حول "شبكة الأمان"، الحل الأخير لتجنب عودة إجراءات مراقبة على الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست".

وعدّ كوفني أمس الأول كان "سيئا جدا" لناحية المفاوضات حول "بريكست"، مبينا أن تصريحات بوريس جونسون "غير مفيدة"، مضيفا "يجب أن ننتظر لنرى إن كانت رسالة لندن ستتغير".

وكتب على "تويتر" أنه أجرى "اجتماعا جيدا" مع الوزير الجديد المكلف بإيرلندا الشمالية، وشدد معه على "أهمية أن تعمل الحكومتان البريطانية والإيرلندية معا لضمان اتفاق الجمعة العظيمة".

والاتفاق التاريخي الذي وقعته الحكومتان البريطانية والإيرلندية في العاشر من نيسان (أبريل) 1998 بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وضع حدا لـ30 عاما من العنف.

وتخشى بريطانيا في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق - وهو احتمال يطرحه جونسون - عودة حدود برية وتدابير مراقبة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية، والجمهورية الإيرلندية، ما قد يؤدي إلى عودة العنف.

إلى ذلك، قالت الرئاسة الفرنسية أمس: "إن الرئيس إيمانويل ماكرون وجه دعوة إلى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد لزيارة باريس "خلال الأسابيع المقبلة"، وفقا لـ"الألمانية".

وهاتف ماكرون جونسون البارحة الأولى وهنأه على تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، خلفا لتيريزا ماي، وأثنى على التعاون بين بريطانيا وفرنسا في عديد من القضايا، بحسب ما ذكره قصر الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة البريطانية سيناقشان القضية الشائكة المتمثلة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" خلال الأسابيع المقبلة، خاصة ما يتعلق بمتطلبات الاتحاد الأوروبي.

وينظر إلى فرنسا على نطاق واسع على أنها تتبنى موقفا متشددا من "بريكست"، وكانت الأكثر تشككا ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إزاء القرار الذي اتخذ في نيسان (أبريل) الماضي بشأن تمديد أجل انسحاب بريطانيا من التكتل، حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لتجنب خروج من دون اتفاق.

ويقول جونسون "إنه يرغب في إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي رئيسة الوزراء السابقة مع بروكسل".

ويريد جونسون على وجه التحديد شطب البند المتعلق بـ"شبكة الأمان" الخاصة بالحدود الإيرلندية الذي يهدف إلى الحيلولة دون وجود حدود مشددة بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة.

وتوجد ثلاثة سيناريوهات ممكنة، بعد رفض كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" بشكل قاطع، طلب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إعادة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد حول "بريكست" يحذف منه البند المثير للجدل حول "شبكة الأمان"، بحسب "الفرنسية".

ومن ضمن السيناريوهات أن يقبل القادة الأوروبيون باتفاق "بريكست" جديد مع شطب البند حول "شبكة الأمان" التي تهدف إلى تفادي عودة حدود مادية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية والجمهورية الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن من غير المرجح أن يتحقق هذا السيناريو الذي يتيح تجنب العواقب الاقتصادية الناجمة عن "بريكست" غير منظم، إذ أكد القادة الأوروبيون أنهم لا يعتزمون إعادة فتح المفاوضات حول اتفاق "بريكست" الذي تم التوصل إليه بعد مباحثات صعبة. ووصف ميشال بارنييه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" الخميس اقتراح بوريس جونسون إلغاء شبكة الأمان، بأنه "غير مقبول".

وفي حال قدم القادة الأوروبيون تنازلات كبرى لبريطانيا، فسيوجدون سابقة قد تشجع دولا أخرى مشككة في أوروبا، وهو ما يسعون إلى تجنبه.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في ألا يتوصل الطرفان إلى اتفاق وتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو سيناريو يقول بوريس جونسون "إنه مستعد له"، مؤكدا أنه ينوي الخروج من الاتحاد بحلول 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بأي ثمن بعد تأجيل الموعد مرتين.

وأمس الأول أعلن جونسون أن "بريطانيا مستعدة لمواجهة هذا الوضع بشكل أفضل مما يظن كثيرون"، معربا عن رغبته في تسريع وتيرة التحضيرات.

وطلب من مايكل جوف، ذراعه اليمنى في الحكومة، أن يجعل من التحضيرات لـ"بريكست" من دون اتفاق أولويته المطلقة.

من جهته، قال بارنييه "إن غياب اتفاق لن يكون أبدا خيار الاتحاد الأوروبي، لكن علينا أن نكون مستعدين جميعا لكل السيناريوهات".

ويعارض البرلمان البريطاني بغالبيته "بريكست" من دون اتفاق. ولفرض ذلك، قد يقرر جونسون تعليق البرلمان ويمنع بالتالي النواب من التصويت. لكن مثل هذه الخطوة قد تسبب أزمة سياسية.

وتطرح في هذا السيناريو مسألة تسديد لندن 39 مليار جنيه "45.5 مليار يورو" للاتحاد الأوروبي لتسديد التزاماتها حيال شركائها لدى خروجها. وفي حال الخروج "من دون اتفاق" سيكون هذا المبلغ "متوافرا للمساعدة على معالجة عواقب محتملة" مرتبطة بخروج غير منظم، كما قال جونسون. وسيعرض نفسه في هذه الحالة لردود فعل. ومطلع حزيران (يونيو) حذرت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن "عدم احترام التعهدات الدولية يوازي التخلف عن سداد الديون السيادية مع العواقب التي نعرف".

في حين يتمثل السيناريو الثالث في دعوة جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا، إلى السماح للبريطانيين بإبداء آرائهم حول "بريكست" في "استفتاء" جديد أو في انتخابات تشريعية مبكرة.

ومثل هذا الاقتراع قد ينظم بعد التصويت على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة يقدمها حزب العمال، لكنه ينتظر التوقيت الأمثل للقيام بذلك. وبما أن عطلة البرلمان بدأت البارحة الأولى، فلن تتمكن المعارضة من طرح مثل هذه المذكرة قبل انتهاء العطلة الصيفية مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقد يدعو جونسون إلى انتخابات، أملا منه في تعزيز أغلبيته التي لا تتجاوز حاليا صوتين، بفضل دعم حليفه الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي الصغير.

ورأى جون كورتيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد أنه سيكون "خطأ فادحا لحزب المحافظين إذا دعا إلى هذه الانتخابات"، في تحليل نشر على موقع صحيفة "ذي تلغراف"، مؤكدا أن المحافظين حصلوا فقط على 25 في المائة من نوايا الأصوات، بحسب استطلاعات للرأي جرت أخيرا.