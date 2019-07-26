4.6 % ارتفاع في إنتاج الصلب العالمي.. بلغ 159 مليون طن خلال يونيو

كشفت بيانات من اتحاد الصلب العالمي أمس، أن إنتاج الصلب الخام العالمي زاد 4.6 في المائة إلى 159 مليون طن في حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

وبحسب "رويترز"، زاد إنتاج الصلب الخام في الصين، أكبر منتج ومستهلك للصلب، إلى 87.5 مليون طن، بارتفاع 10 في المائة عن حزيران (يونيو) 2018.

يأتي ذلك في وقت انتعش فيه الطلب الصيني على النفط الخام مع زيادة أرباح التكرير.

وقالت مصادر في قطاع التكرير والتجارة إن مصافي النفط الصينية الخاصة عززت مشترياتها من شحنات الخام من روسيا وسلطنة عمان وإفريقيا والبرازيل للتسليم خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) المقبلين حيث تكثف عملياتها بعد زيادة هوامش أرباح التكرير في تموز (يوليو) الجاري.

وقال متعاملان في النفط يعملان من سنغافورة لـ"رويترز" إن طلب الشراء القوي من المصافي الخاصة رفع علاوات شراء الشحنات الفورية لدرجات خام منها إسبو الروسي والخام العماني ولولا البرازيلي والخام الأنجولي وهي الخامات التي تشتريها تلك المصافي عادة.

وقال مسؤولون تنفيذيون إن شركتي تكرير صينيتين على الأقل عززتا حجم الخام الذي تقومان بمعالجته في محطات للاستفادة من ارتفاع أسعار الوقود.

واضطرت الشركتان إلى خفض الإنتاج في أول ستة أشهر من العام بعدما تكبدت خسائر بعد أن عززت شركات تكرير جديدة كبيرة تخمة المعروض المحلي من الوقود.

وسجلت علاوات المشتريات الفورية من خام إسبو الروسي تحميل أيلول (سبتمبر) أعلى مستوى في تسعة أشهر في حين ارتفعت علاوات الخام العماني أكثر من دولار للبرميل متعافية من أقل مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن لم يتضح إلى أي مدى سيستمر الطلب القوي على الخام من المصافي الصينية الخاصة.