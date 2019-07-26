اتفاق بالمليارات بين الحكومة الألمانية و"دويتشه بان" للحفاظ على شبكة السكك الحديدية

اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية وشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" على ضخ استثمارات بقيمة نحو 86 مليار يورو للحفاظ على شبكة السكك الحديدية.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ينص الاتفاق المبدئي على ضخ هذه الأموال في غضون عشرة أعوام، وهي مدة انتهاء الاتفاق. وستتحمل الحكومة الاتحادية الجزء الأكبر من التمويل.

وكان اتفاق سابق منتهي حاليا بعد سريانه لمدة خمسة أعوام ينص على توفير مخصصات بقيمة 5.6مليار يورو في المتوسط سنويا للحفاظ على شبكة السكك الحديدية. ومن المقرر زيادة هذه المبالغ في الاتفاق الجديد على نحو كبير وبصورة تدريجية.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، ينص الاتفاق الجديد على ضخ استثمارات بقيمة 7.9مليار يورو سنويا في المتوسط خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2024، وبقيمة 9.2مليار يورو سنويا في المتوسط خلال الفترة من عام 2025 حتى عام 2029، وبقيمة 9.6مليار يورو في عام .2029

وهناك حاجة لضخ استثمارات كبيرة في مواقع كثيرة من شبكة السكك الحديدية الألمانية التي تبلغ طولها 33 ألف كيلومتر، خاصة بسبب تهالك جسور ومرافق. كما تقادمت العديد من خطوط السكك الحديدية، وصارت بحاجة ماسة إلى الترميم. وتتسبب هذه الأمور في تأخر رحلات القطارات وأعطال أخرى.

وكان الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعلن من قبل عزمه تدعيم السكك الحديدية الألمانية على نحو أقوى من ذي قبل.