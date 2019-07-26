البورصة المصرية تخسر 4.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4.6 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 725.3 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فتراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 1.17% ليسجل مستوى 06ر13510 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 0.02في المائة ليبلغ مستوى 77ر1375 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 19ر0 في المائة ليبلغ مستوى 96ر532 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 4ر6 مليار جنيه من خلال تداول 489 مليون ورقة منفذة على 55 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 64 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 7ر27%، والعرب على 4ر8 %، بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 8ر71 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 9ر97 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.