تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 109.26 نقطة ، أو 0.50% ، ليصل إلى21647.29 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 7.96 نقطة، أو 0.50% ، ليصل إلى1569.89نقطة.