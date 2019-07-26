أي شخصية سيتقمص رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

يشكل أعضاء حزب المحافظين جزءا يسيرا من 1 في المائة من الناخبين في المملكة المتحدة، لكنهم اختاروا وبأغلبية ساحقة بوريس جونسون، الشخص المحبوب جدا والرئيس الرمزي لحملة "بريكست" في عام 2016، ليكون رئيس الوزراء المقبل في بريطانيا. لكن كيفية تقبله من قبل أكثر من 99 في المائة من جمهور الناخبين تعتمد على مسألتين رئيسيتين.

الأولى والواضحة التي تظهر في الوقت الذي يتولى فيه وزير الخارجية السابق مهامه هي: هل سيكون قادرا على توجيه بريطانيا وإخراجها من الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق "بريكست" بعدما فشلت رئيسة الوزراء السابقة في تحقيق ذلك؟ هل يستطيع، من خلال التزامه بالموعد النهائي لـ"بريكست"، وهو 31 تشرين الأول (أكتوبر)، الذي عومل كأنه عقيدة ثابتة خلال سباق الرئاسة، توفير البداية الجديدة التي يتوق إليها حزب المحافظين؟ مع تراجع الأغلبية الفاعلة إلى مستويات منخفضة وصلت إلى أرقام من خانة واحدة، سيكون تأمين الأصوات للتوصل لاتفاقية معدلة أمرا صعبا. إذا قرر البرلمان رفض قرار الحكومة المتمثل في المغادرة دون التوصل إلى اتفاق، قد يواجه جونسون انتخابات عامة مبكرة، وفي حال خسرها ستكون إيذانا بانتخاب ثالث رئيس وزراء هذا العام.

فوز جونسون يوم الثلاثاء وحصوله على 92153 صوتا مقابل 46656 صوتا لمنافسه جيرمي هانت كان تتويجا لثلاث سنوات من التلميح في ممرات وستمنستر لطموحاته المتمثلة في تولي المنصب بعد تيريزا ماي. انتصرت ماي في سباق الرئاسة الذي جرى في عام 2016 الذي انهارت فيه حملة جونسون، ومن ثم خاضت ماي معركة انتخابات عامة كارثية في السنة التالية خسرت فيها الأغلبية الضئيلة التي كانت لدى حزب المحافظين. بعدها أخفقت في التوصل إلى اتفاقية متفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد، وموافق عليها من قبل مجلس العموم، لكن اعترض عليها المتمردون من حزبها هي، بمن فيهم جونسون.

يعتمد هذا - وكثير من الأمور الأخرى - على مسألة ثانية ومثيرة للاهتمام: أي شخصيات جونسون هي التي سيتقمصها رئيس الوزراء الجديد؟

الشخصية التي كانت ظاهرة خلال فترة الانتخابات الرئاسية كانت شخصية بوريس الذي قاد حملة المغادرة: متفائل على نحو مندفع عند الضغط عليه للحديث حول تفاصيل وتحديات "بريكست"، وعلى استعداد لتقديم وعود مفاجئة بإنفاق حكومي بذخي وإحداث انقلاب في سياسة حزب المحافظين، ولا يتأثر بالحقائق عندما يتبين أن تأكيداته لا أساس لها. هذا هو الرجل الذي لوح بسمكة رنجة كبيرة ليطرح فكرة "خاطئة" حول لوائح الاتحاد الأوروبي.

لكن هذه الشخصية ليست الرجل نفسه الذي يقول أعضاء البرلمان من حزب المحافظين والمعلقين إنه سيظهر حين يفوز بالمنصب. ويحرصون أيضا على التأكيد بأن جونسون حين يكون رئيسا للوزراء سيكون محافظا معتدلا ينتمي لتقليد "أمة واحدة"، وليبراليا اجتماعيا وملتزما بسياسات الاستثمار في البنية التحتية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي. هذا هو جونسون الذي استطاع حين كان يشغل منصب عمدة لندن تأمين دعم الناخبين من مختلف أصناف الطيف السياسي ورحب بالمهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي وغيره من البلدان إلى العاصمة. هذا هو السياسي الذي لوح بطوبة نحو المخلصين من حزب المحافظين خلال كلمة ألقاها في مؤتمر عقد في عام 2014 يطالب فيها بإطلاق برنامج كبير لبناء المساكن.

الإحاطات إلى وسائل الإعلام صباح الثلاثاء وعدت بموجة قوية سريعة من إعلانات السياسة المحلية، سيتم الكشف عنها فورا بحيث لا يتم تحديد رئاسة الوزراء في عهد جونسون فقط من خلال "بريكست". في الوقت نفسه، تم خلال الليل تحذير الأعضاء المتمردين المناصرين للبقاء في حزب المحافظين، أو الأعضاء الذين يريدون أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ناعما، من أن التعهد، أو بالأحرى التهديد، بالمغادرة دون التوصل إلى اتفاق سيعمل على إثارة استياء الناخبين المعتدلين. وتحليلات الانتخابات الأوروبية تثبت صحة هذه النقطة.

لكن في الوقت الذي يعمل فيه بعض أنصاره على إعداد ترتيبات من أجل أن يفوز جونسون الذي يلوح بالطوبة على بوريس حامل سمكة الرنجة الكبيرة، يشير تحذير من متمردي حزب المحافظين - الذين يضمون الآن شخصيات قوية مثل فيليب هاموند، وزير المالية المستقيل - إلى متاعب لا يمكن تفاديها. ذلك أن جونسون لا يمكنه بسهولة تهدئة مجلس العموم والبلاد من خلال جدول أعمال "أمة واحدة" بينما يمضي في سبيله إلى تحقيق وعود المغادرة دون اتفاق، التي قدمها إلى القواعد الشعبية في حزب المحافظين، والأهم، لأعضاء البرلمان من المتشددين المؤيدين لخروج بريطانيا الذين أثاروا صعوبات لا تحصى في وجه ماي.

أي مجموعة من التوقعات سيختار جونسون أن يخيب الآمال فيها وأيها سيفي بها؟ روري ستيوارت، وزير التنمية الدولية المستقيل الذي قال منذ فترة إنه لن يكون من أعضاء مجلس الوزراء الذي يترأسه جونسون، لخص هذا اللغز - والغموض الذي تواجهه المملكة المتحدة في بداية فترة تولي رئيس الوزراء الجديد لمنصبه. ردا على سؤال حول تقييم المخاطر التي يفرضها رئيس الوزراء الجديد، قال إن جونسون ليس "ذلك النوع من الشخصيات التي كانت موجودة في فترة الثلاثينيات"، بعبارة أخرى، ليس شخصا متطرفا. لكن، بحسب ستيوارت: "الخطر يكمن في الافتقار إلى وجود تفاصيل، الافتقار إلى أشياء محددة. ذلك النوع من الغموض، التجريد هو الذي يثير قلقي. حرفيا، لا أعلم ما سيحدث في 31 تشرين الأول (أكتوبر). لا يمكنني رسم طريقه".

كما اعترف جونسون نفسه أمام حزب المحافظين بعد إقراره بانتصاره في الخطاب الذي ألقاه بعد ظهر الثلاثاء: "قد يكون هناك وحتى أشخاص هنا يتساءلون تماما عما فعلوه".