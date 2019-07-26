«كوبك» .. مشروع منظمة للدفاع عن مصالح منتجي الكاكاو

استعدوا يا عشاق الشوكولاتة. قد يرتفع سعر حلوياتكم المفضلة في الوقت الذي تنسق فيه ساحل العاج وغانا، البلدان الواقعان في غرب إفريقيا، اللذان يمثلان نحو ثلثي إنتاج الكاكاو في العالم، جهودهما بهدف زيادة الأسعار.

بعد أن استوحى البلدان الفكرة من "أوبك"، منظمة الدول المنتجة للنفط، أعلنا هذا الشهر علاوة سعرية ثابتة 400 دولار للطن على سعر العقود الآجلة المعيارية للكاكاو لكل عقد يبيعه أي من البلدين في موسم 2020 / 2021.

محمدو بوميا، نائب رئيس غانا، أخبر تجمعا لصناعة الكاكاو في الفترة الأخيرة أنه متحمس لإنشاء ما سماه "كوبك" للدفاع عن مصالح البلدان المنتجة للكاكاو والتخفيف من وطأة الفقر المدقع لزراع الكاكاو.

دان دي فيت، من شركة IDH الهولندية، التي تنسق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الزراعية، اعتبر أن "استقرار الأسعار يعني أن الزراع يستطيعون بسهولة التخطيط للحصول على قروض وزيادة إنتاجهم".

لكن لن يكون من السهل إقناع السوق بهضم هذا الأمر. العقود الآجلة للكاكاو ارتفعت 5 في المائة في لندن لتصل إلى 1876 جنيها (2352 دولارا) للطن، و4 في المائة في نيويورك لتصل إلى 2497 دولارا منذ أن أعلن البلدان عن جهودهما المتضافرة في حزيران (يونيو). ويرى محللون أن استجابة السوق الواهنة دلالة على عدم اليقين بشأن جدوى هيكل التسعير الجديد، وكذلك المخاوف بشأن التأثير في العرض والطلب في المستقبل.

على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها حكومتا ساحل العاج وغانا في الكاكاو، إلا أن السوق مليئة بمحاولات من قبل البلدان المنتجة للتحكم في تدفقات العرض ودعم الأسعار، الأمر الذي أدى فقط إلى تفاقم تحركات الأسعار سريعة التقلب. جان فرانسوا لامبير، وهو مصرفي سابق ومستشار في مجال السلع الأساسية، يعتقد أن "التدخل في السوق لا ينجح".

قد يحقق البلدان هدفهما في البيع بأسعار أعلى على المدى القصير. لكن على المدى المتوسط يلاحظ المحللون أن ارتفاع الأسعار في أسواق السلع يؤدي عادة إلى انخفاض الطلب.

قال جوناثان باركمان، رئيس قسم السلع الزراعية في "ماركس سبكترون"، وهي شركة وساطة مقرها المملكة المتحدة: "الآثار واضحة للغاية: ارتفاع في الأسعار بالنسبة للمستهلكين"، مضيفا أن استهلاك الشوكولاتة سبق أن انخفض بشكل حاد عندما وصل سعر الكاكاو إلى ثلاثة آلاف دولار للطن.

في الوقت نفسه على جانب العرض، ارتفاع أسعار الكاكاو ينبغي أن يحفز الإنتاج في كلا البلدين ولدى المنتجين الآخرين في جميع أنحاء العالم. ظهرت ديناميات مماثلة في سوق النفط، مثلا، حين أدت فترة طويلة من تحرك سعر النفط الخام حول 100 دولار للبرميل إلى ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة.

يتوقع عدد من المحللين وجود فوائض كبيرة نتيجة لذلك، التي من المرجح أن تؤثر في الأسعار. قال كارلوس ميرا، المحلل في رابوبانك: "لا يوجد مكان لتخزين ذلك الكاكاو".

شركات المعالجة الكبيرة والتجار وشركات الشوكولاتة بما في ذلك "كارجيل" و"أولام"

Olam و"باري كالبوت"

Barry Callebaut و"مارس" تدعم علنا قرار البلدين. عديد من الشركات الكبرى المشاركة في سلسلة التوريد لديها برامج استدامة في البلدين بينما بنت شركات المعالجة مصانع لتعزيز الصناعات المحلية.

قالت فرانسيسكا كليمانس، مديرة أعمال الكاكاو في "كارجيل"، إن الشركة التي تتخذ من مينيابوليس مقرا لها تحترم قرار الحكومتين، لكنها "تحتاج إلى معرفة مزيد من التفاصيل (...) لفهم كيف سيبدو التنفيذ الفني ولفهم التأثير في قطاع الكاكاو".

يتوقع التجار أن يستغرق نظام التسعير الجديد عدة أشهر لإحداث التغيير المنشود، لأن البيع الآجل من قبل البلدين لمحصول 2020 / 2021 لن يبدأ بشكل جدي حتى الخريف. ومن الأمور غير المؤكدة أيضا كيف سيؤثر النظام الجديد في جهود الصناعة المستمرة لمنع عمالة الأطفال وإزالة الغابات.

في الوقت الحالي يرى تجار الكاكاو "حربا مزيفة" بين المشترين، الذين ينتظرون ليروا ما سيكون عليه تأثير نظام التسعير الجديد، وبين البلدين اللذين قد يعتركان من أجل العثور على مشترين بالمستوى المحدد لسعر العقود الآجلة إضافة إلى العلاوة.

قال باركمان: "المواجهة بالمعنى الفعلي لن تبدأ (...) حتى أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)".

جاك موريسيه، قائد برنامج البنك الدولي لساحل العاج، يلاحظ أن تزويد الزراع بحصة أكبر من عائدات مبيعات الشوكولاتة ظل لسنوات في قلب النقاش بين المتخصصين في التنمية والمنظمات غير الحكومية. ويشير إلى أن البلدان المنتجة للكاكاو تستحوذ تقليديا على نحو 12 ـ 13 في المائة من سلسلة القيمة العالمية التي تزيد على 100 مليار دولار في هذه الصناعة.

قال البلدان هذا الشهر إنهما سيضعان تشريعا يحدد الحد الأدنى لسعر المنتج للزراع، وإذا ارتفعت الأسعار إلى ما دون مستوى معين ستوضع الأموال في صندوق لتحقيق الاستقرار في حالة انهيار السوق.

يلاحظ ليونارد مابل - نزيج، وهو محلل في "آفريكا ريسك كونسلتانسي" Africa Risk Consultancy، أن كلا من ساحل العاج وغانا لديها انتخابات عامة في العام المقبل – لذا، فإن زيادة الدعم بين مئات الآلاف من زراع الكاكاو في هذه المرحلة يمكن أن يكون منطقيا إلى حد كبير.

"هناك دوافع سياسية وراء قرارات البلدين".