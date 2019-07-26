«سامسونج» ترصد 116 مليار دولار للسيادة على صناعة الرقائق

عندما أخبرت شركة سامسونج المهندسين في فريق رقائق الذاكرة الرئيسي التابع لها أنهم سينتقلون إلى قسم يصنع رقائق معالجة، كانوا في الغالب يتساءلون عن الخطأ الذي ارتكبوه، وفقا لما ذكره مطلعون على الصناعة.

المعالجات هي بمكانة "العقل" لأي كمبيوتر، تتخذ القرارات وتخزن البيانات وتستردها، وشركة سامسونج تصنع المعالجات الخاصة بها لجميع أجهزتها، من الهواتف الذكية إلى الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

لكن داخل قسم الرقائق الضخم في "سامسونج"، الذي بلغت مبيعاته 86 تريليون وون (73.3 مليار دولار) في العام الماضي، لعبت وحدة المعالجة دورا ثانويا في فريق صنع رقائق الذاكرة، الدوائر التي تخزن البيانات التي تمثل 84 في المائة من تلك المبيعات.

لثلاثة أعوام، كان الطلب على رقائق الذاكرة عاليا جدا، غذته جزئيا الطفرة في الهواتف الذكية، وجزئيا الحاجة إلى بناء مزيد ومزيد من مراكز البيانات لإيواء ذلك الكم الهائل من البيانات التي يتم إنتاجها من قبل الأفراد والشركات.

لكن في الربع الأول من هذا العام، شهدت شركة سامسونج انخفاض أرباحها التشغيلية 60 في المائة، لأن فائضا عالميا من رقائق الذاكرة أدى إلى تراجع الأسعار.

الآن تريد الشركة الكورية الجنوبية تعزيز وحدة المعالجات الخاصة بها وقالت إنها ستستثمر 133 تريليون وون (155 مليار دولار) خلال العقد المقبل لتصبح أكبر وأكثر المنتجين تطورا في عالم رقائق المعالجة بحلول عام 2030، وفقا لما ذكره أحد المديرين التنفيذيين في الشركة.

أيا كان من يهيمن على الصناعة سيكون حاسما في دعم التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكة الجيل الخامس، والمركبات ذاتية القيادة. وسيستمتع أيضا بغنائم سوق المسبوكات - صناعة الرقائق بموجب عقد لشركات أخرى - التي تتوقع "ترندفورس" TrendForce أن يقترب إنتاجها السنوي هذا العام من 70 مليار دولار، بينما تتوقع "أي سي إنسايتس" IC Insights أن تشهد قريبا نموا في الإيرادات يفوق نمو الرقائق الأخرى.

سيكون لنجاح، أو فشل، شركة سامسونج تداعيات على قطاع التكنولوجيا: التأثير في أحلام الصين بالاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، ما يحتمل أن يخفف سيادة تايوان طويلة الأمد على تصنيع رقائق المعالجة وتوسيع مركز كوريا الجنوبية في سلسلة الإلكترونيات.

لكن لا توجد إجابة بعد وسط المحللين في القطاع حول ما سيحدث عقب ذلك.

لا تمتلك "سامسونج" سوى 8 في المائة من سوق صناعة رقائق المعالجة وستحتاج إلى زيادة حصتها بشكل كبير كي تزيح شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة "تي إس إم سي" التي تحتل الصدارة منذ أعوام بسيطرتها على أكثر من نصف السوق. على طول الطريق قد تحتاج "سامسونج" أيضا إلى صد المنافسين الصينيين المدعومين من بكين.

ومع أن "سامسونج" و"تي إس إم سي" متساويتين عندما يتعلق الأمر بحجم وقوة رقائقهما، إلا أن "تي إس إم سي" سيطرت على السوق منذ أن أطلق مؤسسها، موريس تشانج، أنموذج المسبوكات المستقل في أواخر الثمانينيات. تعد المجموعة التي مقرها هسينشو محبوبة بين محللي التكنولوجيا، فهي تتباهى بعلاقات قوية مع مصممي الرقائق وكذلك العديد من أكبر شركات تصنيع الأجهزة في العالم، بما في ذلك "أبل" و"هواوي".

بالنسبة لشركة سامسونج، تحوم الأسئلة حول مجالين رئيسيين: المال والثقة.

لفتح آفاق جديدة بثبات في صنع الرقائق الرائدة في العالم، "تي إس إم سي" تضخ نحو 8 في المائة من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير - 2.9 مليار دولار في عام 2018.

أشار إعلان "سامسونج" في نيسان (أبريل) إلى استعدادها على الأقل للبقاء في السباق الخاص بإنتاج رقائق رائدة. ومن أصل 115.7 مليار دولار، سيتم تخصيص نحو 63.5 مليار دولار للبحث والتطوير والباقي لمنشآت التصنيع.

مع ذلك، أشار محللون إلى أن الإنفاق الرأسمالي السنوي لشركة سامسونج على وحدتها لصنع الرقائق على مدار العقد المقبل يتضاءل إلى نحو خمسة إلى ستة مليارات دولار، مقابل النطاق المعلن لـ"تي إس إم سي" الذي يراوح بين 10 و12 مليار دولار على مدار الأعوام القليلة المقبلة.

قال راندي أبرامز، المحلل في مصرف كريدي سويس في تايبيه "لا يزال من الممكن القول إن شركة سامسونج ستنفق على مستوى لتكون شركة صناعة الرقائق رقم 2".

وفقا لتصور "سامسونج"، الأموال الموعودة حتى عام 2030 تضمن نموا مستداما، ولم يستبعد المديرون التنفيذيون في الشركة زيادة إضافية في الإنفاق. فازت "تي إس إم سي" بالهيمنة من خلال رفع الإنفاق بشكل حاد على تكنولوجيا الرقائق والطاقة الإنتاجية قبل طفرة الهواتف الذكية، بعد الفوز بشركة أبل عميلا أساسيا.

الآن تبحث "سامسونج" عن فرصة مماثلة، على أمل أن تسنح لها فرصة من خلال التطبيقات الجديدة حول الجيل الخامس، أو الذكاء الاصطناعي، أو إنترنت الأشياء. وقال المسؤول التنفيذي: إذا كان التوقيت مناسبا، فيمكننا فعل شيء مماثل لـ"تي إس إم سي". لكن "سامسونج" هي أيضا لاعب مهم في الهواتف الذكية والأجهزة، ما يعني أن بعض العملاء المحتملين يشعرون بالقلق من أن لديها تضارب مصالح.

كثير من الشركات التي ترغب "سامسونج" في أن تصنع لها رقائق تعد منافسة مباشرة - وقد ظلت المخاوف قائمة حتى بعد أن فصلت الشركة وحدة تصنيع الرقائق الخاصة بها عن بقية القسم في عام 2017.

قال أبرامز "تسيطر كل من أبل وهواوي على حصة كبيرة من السيليكون، وهي تنمو مع مرور الوقت، إنهما جزءان كبيران من السوق التي لا تملك سامسونج الكثير لتصل إليها".

ويشير المديرون التنفيذيون في شركة سامسونج، الذين يؤكدون محاولات معالجة مشكلة الثقة، إلى مزيد من الجهود خلال العامين الماضيين، بما في ذلك أشكال حماية الامتثال القانوني الجديدة وجدران حماية الملكية الفكرية للعملاء.

يتساءل مراقبو الصناعة عما إذا كانت شركة سامسونج قد هدأت المخاوف. قال مارك لي، المحلل في شركة بيرنشتاين في هونج كونج "الثقة تستغرق أعواما لتبنى. إنها أكثر من مجرد ورقة".

إليزابيث صن، مديرة الاتصالات المؤسسية في "تي إس إم سي"، أشارت إلى أن الشركة "تدرك جيدا المنافسة الآتية من سامسونج". لكن المجموعة التايوانية متفائلة، فهي ترى أن الشركة الكورية لن تصبح أبدا شركة تصنع رقائق مثل "تي إس إم سي".

قالت صن "لن نتنافس مع عملائنا. ما نفعله (هو) أننا نتعاون مع العملاء (...) سامسونج تتنافس مع الجميع. هذا لا يعني أنهم لن يحصلوا على أي عملاء للمسبوكات (...) لكن هل سيعتمدون على سامسونج بالطريقة التي يعتمدون بها على تي إس إم سي؟".

وما يزيد من تعقيد التوقعات على المدى القريب ضوابط جديدة للتصدير في اليابان على المواد المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات، يمكن أن تعطل استخدام "سامسونج" لآلات الأشعة فوق البنفسجية القصوى، وهو أمر بالغ الأهمية لصنع رقائقها الأكثر تقدما.

لكن بعض المحللين أشاروا إلى تاريخ "سامسونج" في كثير من دورات إعادة التشكيل الناجحة.

مراقب الصناعة، دون دينجي، أورد في كتاب يروي فيه تاريخ قطاع الرقائق أن الشركة الكورية الجنوبية صنعت في عام 1983 أول رقاقة ديناميكية لذاكرة الوصول العشوائي، وبعد ذلك بعشر سنوات تفوقت على توشيبا اليابانية وأصبحت أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق الذاكرة.

ثم في عام 1994 شحنت الشركة أول قطع من ذاكرة الفلاش ناند NAND، وبحلول أواخر عام 2002 كانت تغطي أكثر من نصف تلك السوق.

الهواتف المحمولة استغرقت وقتا أطول: من "الهندسة العكسية لهاتف السيارة من توشيبا" في أوائل الثمانينيات إلى شحن مزيد من الهواتف الذكية أكثر من شركة أبل في عام 2011.

قال دانييل كيم، محلل في قطاع الرقائق في شركة ماكواري في سيئول "إذا سألتني عما إذا كان بإمكان سامسونج تجاوز تي إس إم سي في خمسة أعوام؟ فإجابتي هي ببساطة ’لا‘. لكن على مدار 20 إلى 30 عاما، حولت سامسونج نفسها عدة مرات بنجاح كبير. مايكروسوفت فعلت ذلك مرة واحدة، ونوكيا فعلت ذلك مرة واحدة. لكن ما هي شركات التكنولوجيا الأخرى التي فعلت ذلك ثلاث أو أربع مرات؟".