«نمو» تفقد 10 نقاط والسيولة تهبط 68 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" 10 نقاط بنسبة 0.28 في المائة لتغلق عند 3786، بينما كانت أدنى نقطة عند 3766 فاقدة 0.8 في المائة. تراجعت قيم التداول 68 في المائة لتصل إلى 763 ألف ريال من 2.4 مليون في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسهم المتداولة من 113 ألف سهم إلى 48 ألف سهم بنسبة 57 في المائة. أما الصفقات وصلت إلى 150 صفقة. وارتفع سهمان مقابل سهمين متراجعة واستقرت البقية. تصدر المرتفعة سهم "باعظيم" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 30.15 ريال يليه "أبومعطي" بنسبة 0.26 في المائة ليغلق عند 15.66 ريال. أما المتراجعة تصدرهم "ريدان" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 15.90 ريال يليه "الكثيري" بنسبة 0.33 في المائة ليغلق عند 44.85 ريال. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 323 ألف ريال يليه "أبومعطي" بقيمة 120 ألف ريال وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 117 ألف ريال.