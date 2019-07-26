السماح باستيراد 16 سيارة كهربائية لأفراد .. ودراسة تصورات البنية التحتية للمحطات

ارتفع عدد الشهادات المطابقة للسيارات الكهربائية التي منحتها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، لأفراد، منذ بدء السماح باستيرادها، إلى 16 شهادة حتى الآن. وقال لـ"الإقتصادية" طامس الحمادي؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها على توفير المتطلبات كافة، لتجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين، لإصدار الشهادات.

وأوضح الحمادي، أنه في الوقت الحالي، فإن منصة التسجيل الإلكترونية جاهزة لإصدار شهادات مطابقة طراز مركبة كهربائية.

وفيما يتعلق بمحطات الشحن، أشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية لمناقشة إنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية، لوضع تصورات كاملة عن المتطلبات الفنية والقانونية والإدارية لإنشاء البنية التحتية لشحن هذه المركبات في الأماكن العامة والمحطات.

وذلك علاوة على تحديد مهام كل جهة، والتنسيق فيما بينها لتحديد الاختصاصات لإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء هذه البنية وتنظيم شحن المركبات الكهربائية في الأماكن المناسبة.

واعتمدت هيئة المواصفات والمقاييس في وقت سابق، اللائحة الرسمية الخاصة بمواصفات السيارات الكهربائية، للبدء ببيعها في الأسواق السعودية بشكل قانوني. وتشمل اللائحة 30 نقطة فنية خاصة بمواصفات السيارات المسموح باستيرادها تتركز معظمها في الأمن، إضافة إلى نظام الصيانة والتخزين بما لا يضر السيارة. وتهتم اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية بالمتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وإجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية، التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

يأتي هذا القرار في ظل النجاح المتزايد الذي تسجله السيارات الكهربائية حول العالم بشكل كبير وزيادة مبيعاتها سنويا.