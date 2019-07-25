تراجع خسائر سلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية خلال النصف الأول

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية العملاقة "كارفور جروب" اليوم تراجع خسائرها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 399 مليون يورو، مقابل خسائر قدرها 861 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، حققت السلسلة أرباحا صافية بعد استبعاد البنود غير المتكررة قدرها 179 مليون يورو، مقابل 135 مليون يورو خلال النصف الثاني من العام الماضي.

كما تراجعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 73ر35 مليار يورو، مقابل 06ر36 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن سلسلة متاجر "كارفور" تأسست في فرنسا عام 1958 وتدير حاليا حوالي 3ر12 ألف فرعا في مختلف أنحاء العالم. في حين وصل إجمالي عدد العاملين فيها بنهاية العام الماضي 374478 عاملا في حين وصلت إيراداتها خلال العام الماضي إلى 91ر77 مليار يورو.