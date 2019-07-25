الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات السبع سنوات أقل من المتوسط

في ختام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، باعت وزارة الخزانة اليوم سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك بعد بيع سندات من فئة العامين والخمسة أعوام خلال اليومين الماضيين.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات 967ر1% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 27ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 7 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 32 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 889ر1% ومعدل التغطية 44ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 48ر2 مرة.

جاء بيع سندات مدتها 7 سنوات، اليوم بعد بيع سندات مدتها عامين بقيمة 40 مليار دولار يوم الثلاثاء الماضي وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 41 مليار دولار أمس، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط.