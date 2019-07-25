يونكر يبلغ جونسون أن اتفاق بريكست لا يمكن تغييره

أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع المملكة المتحدة هو الوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد الاوروبي، وفق المتحدثة باسم يونكر.

وقالت مينا اندرييفا "اجرى الرئيس يونكر محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء جونسون، وبعدما استمع اليه، جدد موقف الاتحاد الأوروبي لجهة أن اتفاق الانسحاب هو الافضل والوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد الاوروبي".

واضافت "اكد له ايضا ان المفوضية الاوروبية مستعدة للعمل مع المملكة المتحدة لاتمام الاعلان السياسي (المرفق باتفاق الخروج) ولبحث كل اقتراحاتها، شرط ان تكون منسجمة مع اتفاق الخروج".

واوضحت المتحدثة ان "المسؤولين تبادلا ارقام هاتفيهما الجوالين وتوافقا على البقاء على اتصال".

واكدت ان "المفوضية ستظل جاهزة في الاسابيع المقبلة اذا رغبت المملكة المتحدة في اجراء محادثات وتوضيح موقفها في شكل اكثر تفصيلا".

وفي وقت سابق الخميس، نبه المفاوض الاوروبي ميشال بارنييه الى ان مطالب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون حول تعديل اتفاق بريكست "غير مقبولة"، داعيا الاتحاد الاوروبي الى الاستعداد لاحتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق.

وقال بارنييه في رسالة وجهها الى ممثلي الدول ال27 واطلعت عليها فرانس برس إن جونسون "اعلن انه إذا كان ينبغي التوصل الى اتفاق، فيجب الغاء شبكة الامان (المتعلقة بالحدود الايرلندية). هذا بالتأكيد غير مقبول ولا يقع ضمن مهمة المجلس الاوروبي".

ووصف جونسون الخميس الاتفاق الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بأنه "غير مقبول"، مطالبا الاتحاد الاوروبي بمعاودة المفاوضات في شأنه.