باريس تشهد أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن باريس شهدت اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، فيما تلفح موجة حارة أنحاء أوروبا.

وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل درجة حرارة بلغت 40.6 درجة مئوية في العاصمة حوالي الساعة 1:40 بعد الظهر.

ويحطم هذا الرقم درجة الحرارة القياسية السابقة التي بلغت 40.4 درجة مئوية وسجلت في يوليو من عام 1947.