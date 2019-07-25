المركزي الأوروبي يفتح الباب أمام خفض الفائدة ومزيد من التيسير الكمي

عدل البنك المركزي الأوروبي توقعاته لأسعار الفائدة اليوم، وطلب من موظفيه إعداد خيارات لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، ليفتح الباب صراحة أمام خفض الفائدة ومزيد من شراء السندات في سبتمبر.

وقال المركزي الأوروبي إنه يتوقع الآن أن تبقى أسعار فائدته الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو دونها حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، متخليا عن تعهده السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى منتصف 2020.

ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك ماريو دراجي مؤتمرا صحفيا في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.