مفاوضو التجارة الأمريكيون والصينيون يجتمعون بشنغهاي في 30-31 يوليو

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن كبار المفاوضين من الصين والولايات المتحدة سيجتمعون في 30 و31 يوليو تموز لإجراء محادثات بشأن التجارة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة قاو فنغ خلال مؤتمر صحفي أن الشركات الصينية الراغبة في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية تطلب أسعارا من الشركات الأمريكية وستوقع عقودا تجارية.

وأضاف أن شراء سلع زراعية أمريكية ليس له علاقة باستئناف المحادثات التجارية.

وتستأنف الولايات المتحدة والصين مفاوضات، بينما يشتبك أكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية مُستمرة سبّبت اضطرابا في الأسواق العالمية.

وتبادل البلدان فرض رسوم جمركية على وارادته من الآخر. وتوقفت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في مايو لكنها بُعثت من جديد عندما اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.

ووافق ترمب آنذاك على عدم فرض رسوم جديدة على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار وتقرر استئناف المحادثات.