ارتفاع أرباح "المواساة" إلى 90.3 مليون خلال الربع الثاني

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة المواساة للخدمات الطبية إلى 90.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 87.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3%. ويعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في الإيرادات الناتجة عن التوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية فضلاً عن إضافة أقسام تخصصية جديدة في فروع الشركة مع إستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة . علماً بأن نتيجة الربع الحالي تضمنت نتيجة سالبة تحققت لدى مستشفى الشركة الجديد في مدينة الخبر بقيمة 14.6 مليون ريال وهذه النتيجة السالبة متوافقة مع الخطة التشغيلية المعدة والمعتمدة مسبقاً لهذا المستشفى الجديد.