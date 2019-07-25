تراجع مؤشر إيفو للثقة في مناخ الأعمال لأدنى مستوى منذ 6 أعوام

انخفض مؤشر "إيفو" للثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا لأدنى مستوى له منذ ستة أعوام، خلال شهر يوليو الجاري ، مما فاقم من المخاوف بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد "إيفو" ومقره ميونخ، إن مؤشر الثقة في مناخ الأعمال تراجع إلى 95.7 نقطة في يوليو الجاري مقارنة بـ 97.5 نقطة في يونيو الماضي.

ويسجل المؤشر، الذي يستند على استطلاع آراء 9000 مسؤول تنفيذي، تراجعا منذ مارس الماضي.

وتأتي هذه البيانات في ظل حرب تجارية بين أمريكا والصين وإشارات على أن النمو العالمي يفقد القوة الدافعة.