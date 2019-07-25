أرباح "أيه.بي.بي" السويسرية تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة المعدات والمشروعات الكهربائية السويسرية "أيه.بي.بي" اليوم الخميس تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي تفوق التوقعات.

بلغت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد 825 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي وهو ما يقل بنسبة 3.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع الأرباح إلى 3ر816 مليون دولار.

وزادت الطلبيات لدى "أيه.بي.بي" الموجود مقرها في مدينة زيوريخ السويسرية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 38% إلى 4ر7 مليار دولار وهو ما جاء متفقا تقريبا مع توقعات المحللين الذي كانت 7.5مليار دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي اضطر فيه رئيس مجلس إدارة الشركة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي "بيتر فوسير" لتقليص محفظة استثمارات الشركة في ظل الضغوط التي يتعرض لها من بعض المساهمين. وفي حين ذكرت الشركة أن نمو أنشطتها في السوق الأمريكية مازال جيدا، قدمت صورة متباينة للطلب قصير المدى وبخاصة في أوروبا والصين.

وذكرت الشركة أن "الأسواق العالمية مازالت متأثرة بشكل عام بحالة الغموض الجيوسياسية الحالية. في الوقت نفسه فإن الأسواق النهائية لشركة أيه.بي.بي تظهر مرونة، مع وجود تيارات معاكسة في بعض الأسواق".

واشارت الشركة إلى نمو الطلب من جانب بعض الصناعات مثل صناعة النفط والغاز والورق، في ظل اتجاه العالم نحو التوسع في استخدام المحركات الكهربائية وأنظمة التشغيل الآلية، مضيفة أن هذا الوضع يخلق بعض التحديات في مجال صناعة السيارات التقليدية والصناعات ذات الصلة بها.