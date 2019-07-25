ارتفاع أرباح تشغيل "فولكسفاجن" الألمانية خلال النصف الأول

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاجن" اليوم الخميس ارتفاع أرباحها قبل حساب الضرائب ا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.5% سنويا إلى 9.6مليار يورو مقابل 9 مليارات يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت أرباح تشغيل أكبر منتج سيارات في أوروبا خلال الفترة نفسها بنسبة 10.3% إلى 9 مليارات يورو مقابل 8.2 مليار يورو.

وزادت إيرادات "فولكسفاجن" خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.9% سنويا إلى 125.2مليار يورو مقابل 119.2مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل تحسن حجم المبيعات والأسعار في قطاع سيارات الركوب إلى جانب تحسن أداء قطاع الخدمات المالية في المجموعة.

في الوقت نفسه أبقت "فولكسفاجن" على توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل، حيث تتوقع زيادة طفيفة في المبيعات، رغم استمرار الظروف الصعبة في السوق. وتتوقع الشركة زيادة إيرادات مبيعاتها من سيارات الركوب والسيارات التجارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.