تراجع صافي أرباح "دانون" الفرنسية لمنتجات الألبان خلال النصف الأول

أعلنت شركة منتجات الألبان والأغذية الفرنسية "دانون" اليوم الخميس تراجع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.04مليار يورو مقابل 1.20مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت أرباح السهم الواحد من 1.87يورو إلى 1.58 يورو خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه زادت مبيعات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 2ر1% سنويا إلى 12.65مليار يورو مقابل 12.50 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل أبقت "دانون" على توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل، حيث تتوقع زيادة مبيعاتها بنسبة 3% تقريبا وتحقيق هامش أرباح تشغيل يزيد على 15%.