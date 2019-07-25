محافظي البنك المركزي يجتمعون لمناقشة السياسة النقدية في منطقة اليورو

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية لمنطقة اليورو اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يضع رئيس البنك ماريو دراجي خلال المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقب اللقاء الأساس لإطلاق حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة في ظل انخفاض معدل التضخم وتراجع نمو الاقتصاد على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي.

يذكر أن سعر الفائدة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ثابت منذ مارس 2016، عندما قرر البنك الكائن مقره في فرانكفورت خفض الفائدة إلى مستوى تاريخي بهدف تحفيز اقتصادات اليورو وقطع الطريق على دخول الاقتصاد مرحلة الكساد.

ويتوقع المحللون أن يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم خطوة جديدة لتحفيز الاقتصاد في ظل تزايد المؤشرات على تباطؤه من ناحية وانخفاض معدل التضخم بشدة عن المستوى المستهدف بالنسبة للبنك وهو 2% سنويا.

وفي حين يتوقع المحللون أن يبقي مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسية

عند مستوى صفر في المئة تقريبا، اليوم فإنه قد يخفض الفائدة على ودائعه بصورة أكبر والتي تبلغ حاليا سالب 0.4% إلى سالب 0.5%.

كما يتوقع المحللون أن يخفض مجلس محافظي البنك المكون من 25 عضوا فائدة الإيداع في اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل إذا لم يقرر خفضها في اجتماع اليوم.

