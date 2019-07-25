«القائد المتحمس».. تدريبات سعودية - أمريكية لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات

تشهد مدينة الملك خالد العسكرية في المنطقة الشمالية اختتام التدريب المشترك "القائد المتحمس 2019" بين وحدات القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية الذي استمر أسبوعين، ويأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدين، ويؤكد القدرة على تنفيذ عمل جماعي مشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويعد التمرين امتدادا للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم، ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وركز "القائد المتحمس" في التدرب على إجراءات التخطيط والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية، لاكتساب المهارة والاحترافية وتبادل الخبرات بين البلدين، في ظل التعاون الوثيق مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات، خاصة مجال التدريب، وذلك لتنفيذ عدد من المهام التدريبية في بيئة العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.

بدوره أوضح اللواء الركن محمد السناني مدير التمرين المشترك أن "التمرين يركز نشاطه في التدرب على إجراءات التخطيط والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية لاكتساب المهارة والاحترافية، وتبادل الخبرات بين البلدين، في ظل التعاون الوثيق مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات خاصة في مجال التدريب".

وأشار إلى أن التمرين امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية والقوات الأمريكية، منوها بأن هذه التمارين تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأضاف السناني" أن الأنشطة التدريبية تضمنت تنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية والتدريب على إجراءات تخطيط المدفعية ودور منسق النيران بعملية صنع القرار العسكري في عمليات الفرقة، إضافة إلى التركيز على دور لواء المدفعية في عمليات الاستهداف واستخدام الطائرة دون طيار وكذلك التدريب على إجراءات تنسيق الإسناد الجوي القريب".

وأكد أن جميع العناصر المشاركة في التدريب من الجانبين مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها بما يسهم في دعم وتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين.