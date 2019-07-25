المستحقات المصرفية العالمية عبر الحدود ترتفع 1.4 تريليون دولار .. سجلت أعلى زيادة منذ 2007

زادت المبالغ المستحقة القبض على المصارف العالمية عبر الحدود بمقدار 1400 مليار دولار في الفترة ما بين نهاية 2018 ونهاية آذار (مارس) 2019، وهي أكبر زيادة فصلية منذ 2007. كانت حصة السعودية من هذه الزيادة أربعة مليارات دولار.

وحسب موجز إخباري لمصرف التسويات الدولية أصدره من مقره في مدينة بازل السويسرية، ارتفع المعدل السنوي لنمو سندات﻿﻿ المستحقات المصرفية عبر الحدود إلى 4.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية آذار (مارس) 2015. واقترنت الزيادة الكبيرة في المستحقات للمصارف بزيادة مماثلة في التزاماتها عبر الحدود.

وقال مصرف التسويات الدولية، الذي يعد بمنزلة المصرف المركزي للمصارف المركزية في العالم، إن التوسع انتشر في جميع القطاعات. ونَمت المستحقات عبر الحدود على المؤسسات المالية غير المصرفية بشكل أسرع بمعدل سنوي قدره 12 في المائة. ونمت المستحقات بين المصارف عبر الحدود بمعدل سنوي قدره 1 في المائة، بعد أربعة أرباع من الانكماش.

وفي حين تسارع نمو المستحقات عبر الحدود على الاقتصادات المتقدمة، تباطأ نمو المستحقات عبر الحدود في الأسواق الناشئة والبلدان النامية لتهبط من 9 في المائة في نهاية 2017 إلى 2 في المائة في نهاية آذار (مارس) 2019.

وتكشف الإحصاءات المصرفية الموقعية أن المطالبات العالمية عبر الحدود ارتفعت ارتفاعا حادا بمقدار 1.4 تريليون دولار خلال الربع الأول من 2019، لتصل إلى 30.5 تريليون دولار بحلول نهاية آذار (مارس).

ويعزو مصرف التسويات الدولية جزءا من الزيادة العالمية إلى عوامل موسمية تتسم بارتفاع النشاط الاقتصادي في الربع الأول من كل عام، لكن الزيادة في الربع الأول كانت كبيرة بشكل استثنائي: فمعدل النمو السنوي للمطالبات عبر الحدود تسارع إلى 4.5 في المائة، أي أكثر من ضعف متوسط المعدل على مدى السنوات الثلاث السابقة.

وبعد نمو شبه صفري خلال 2018، ارتفعت المطالبات المتعلقة بالأطراف المقيمة في الاقتصادات المتقدمة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2019.

وارتفع الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار تريليون دولار ليصل إلى 21 تريليون دولار بحلول نهاية آذار (مارس) 2019. ويعزى هذا التوسع في المقام الأول إلى مطالبات عبر الحدود طالت بريطانيا (+223 مليار دولار)، وفرنسا (+176 مليار دولار)، والولايات المتحدة (+170 مليار دولار)، وألمانيا (+161 مليار دولار). وكانت أبرز زيادة في المطالبات العالمية عبر الحدود خارج الاقتصادات المتقدمة في جزر كايمان (+261 مليار دولار).

واقترن النمو الكبير في مطالبات المصارف عبر الحدود في جميع القطاعات خلال الربع الأول من 2019 بزيادة مماثلة في التزاماتها عبر الحدود، التي ارتفعت بمقدار تريليون دولار. معظم التوسع في الالتزامات عبر الحدود (737 مليار دولار) قد أبلغت عنه المصارف الموجودة في الاقتصادات المتقدمة مقابل نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة.

وتوسعت مطالبات المصارف المبلغ عنها في جميع القطاعات في الربع الأول من 2019 - ولا سيما المطالبات المتعلقة بالقطاع غير المصرفي. وشكلت المطالبات عبر الحدود المتعلقة بالمصارف أكثر من نصف الزيادة الإجمالية خلال الربع الأخير (864 مليار دولار).

وأدى ذلك إلى رفع معدل نموها السنوي إلى 8.3 في المائة، بعد أن كان متوسطه 4 في المائة على مدى السنوات الثلاث السابقة. وتميزت عملية الارتفاع بشكل خاص بالمؤسسات المالية غير المصرفية، ما دفع معدل النمو السنوي إلى 12 في المائة. وتحول النمو في المطالبات عبر الحدود بين المصارف، التي كانت بطيئة منذ نهاية 2016، إلى نمو إيجابي (1 في المائة) في الربع الأول من 2019.

وتركزت الزيادة الحادة في المطالبات العالمية عبر الحدود على المؤسسات المالية غير المصرفية خلال الربع الأول من 2019 على المقترضين في عدد قليل من البلدان. وعلى وجه الخصوص، زادت المطالبات المتعلقة بهؤلاء المقترضين الموجودين في جزر كايمان بمبلغ 210 مليارات دولار (أو 45 في المائة من الزيادة العالمية في المطالبات المتعلقة بهذا القطاع في الربع الأول من 2019)، حيث أبلغت المصارف الموجودة في الولايات المتحدة عن معظمها (166 مليار دولار).

كما ارتفعت المطالبات عبر الحدود المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية في بريطانيا ارتفاعا كبيرا بمقدار 112 مليار دولار.

وتشير الأدلة السردية إلى أن جزءا من الزيادة في المطالبات عبر الحدود في بريطانيا قد يكون مرتبطا بخروج هذا البلد من الاتحاد الأوروبي: فقد أفادت التقارير أن عدة مصارف أجنبية نقلت بعض عملياتها من مكاتبها الموجودة في بريطانيا إلى مكاتبها خارج البلاد، ما أدى إلى ارتفاع آلي في المطالبات عبر الحدود على المقيمين في الأراضي البريطانية.