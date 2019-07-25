أفصح بدر العقيل، مدير تراخيص المنشآت في الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن بدء الهيئة مشروع تقييم منشآت ومصانع الأغذية والمياه المعبأة في أكتوبر المقبل، فيما سيتم نشر نتائج التقييم بدءا من الربع الرابع لعام 2020.
وأشار إلى توجه الهيئة إلى تطبيق المشروع على قطاعات الأدوية والتجميل والأعلاف، وذلك بعد تطبيقها على منشآت ومصانع الأغذية ومعاينة التجربة.
وأوضح العقيل خلال ورشة عمل قدمها في غرفة جدة تحت عنوان "التعريف بمشروع تقييم المنشآت الغذائية والمياه المعبأة"، أن البرنامج يقيم وفق أربع درجات، والدرجة "ضعيف" التي تسجل من 0 - 70 تكون عرضة لإيقاف أحد خطوط الإنتاج أو الإغلاق.
وأشار العقيل، إلى أن البرنامج يتطلب من المنشآت الالتزام بجميع ما نصت عليه اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بكل منتج في المصنع، مع تأكيد تطبيق الالتزام بالمواصفة القياسية الخليجية.
- بدء مشروع تقييم منشآت ومصانع الأغذية أكتوبر المقبل
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