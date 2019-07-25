«نمو» تتراجع 21 نقطة.. والسيولة تهبط 33 %

أغلقت السوق الموازية "نمو" على تراجع للجلسة الثانية عند 3796 نقطة، فاقدة 21 نقطة بنسبة 0.55 في المائة. وانخفضت قيم التداول 33 في المائة بنحو 1.2 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليون ريال، بمعدل 15 ألف ريال للصفقة. وارتفعت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 14 ألف سهم لتصل إلى 113 ألف سهم متداول. أما الصفقات تراجعت تسعة صفقات لتصل إلى 157 صفقة. ارتفع سهما "ثوب الأصيل" بنسبة 0.68 في المائة ليغلق عند 29.50 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 0.61 في المائة ليغلق عند 16.48 ريال، مقابل تراجع سهمي "أبومعطي" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 15.62 ريال، و"باعظيم" بنسبة 1.67 في المائة ليغلق عند 29.50 ريال، واستقرت بقية الأسهم. وكان الأعلى تداولا "أبومعطي" بقيمة 1 مليون ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 369 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 351 ألف ريال.