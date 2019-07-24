واشنطن تطلق تحقيقا حول مجموعات الإنترنت العملاقة .. شبه احتكارية وتملك سلطات استثنائية

فتحت الإدارة الأمريكية رسميا، تحقيقا واسعا، لتحديد ما إذا كانت مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والتجارة الإلكترونية أصبحت تتمتع بنفوذ لا يمكن تجاوزه في الأسواق.

وكانت هذه الشركات شهدت قضايا تتعلق باحترام الحياة الخاصة والبيانات الشخصية، لكن هذه المجموعات الهائلة في سيليكون فالي تتهم بأنها أصبحت شبه احتكارية على حساب مستخدميها.

ووفقا لـ"رويترز"، لم يسم البيان أي شركة مستهدفة بإجراءاتها لكن يبدو أن المجموعات المستهدفة هي "جوجل" و"تويتر" و"فيسبوك" و"أمازون"، التي تهيمن كل منها على سوقها،

ومع متخصصة ببيع الهواتف الخليوية "آيفون" وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، يمكن أن تكون مجموعة "أبل" مستهدفة أيضا لأنها تدير المتجر الإلكتروني "آب ستور".

وقال بيان إن قسم مكافحة الاحتكار يجري مراجعة "حول ما إذا كانت منصات الإنترنت الرائدة قد اكتسبت قوة سوقية وما إذا كانت منخرطة في ممارسات حدّت من المنافسة وخنقت الابتكار أو أضرت بالمستهلكين وكيفية حصول ذلك".

ويسعى البرلمانيون وسلطة ضبط المنافسة في الولايات المتحدة منذ أشهر إلى التصدي لشركات التكنولوجيا الكبرى.

ويشتبه مثلا بأن "جوجل" ترجح في نتائج البحث التي تعرضها خدماتها الخاصة على حساب منافسيها.

وأطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب في حزيران (يونيو) تحقيقا حول "المنافسة في السوق الرقمية"، مؤكدة أن "عددا قليلا من منصات مهيمنة ولا تخضع لسلطة ضبط الأسواق" تملك "سلطة استثنائية في التجارة والاتصال والمعلومات على الإنترنت.

وتجري الوكالة المكلفة بحماية المستهلكين أيضا تحقيقات.

وتقول السلطات في بيانها إنها تريد أن "تأخذ في الحسبان المخاوف المنتشرة بين المستهلكين والشركات والمتعهدين، الذين عبروا عن مخاوف من خدمات البحث على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية".

وقال ماكن ديلرحيم المكلف بقضايا مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية، في الوثيقة: "بدون انضباط منافسة كبيرة، يمكن للمنصات الرقمية استخدام وسائل لا تلبي مطالب المستهلكين".

والسلطات الأمريكية ليست الوحيدة التي تنتقد ممارسات شركات الإنترنت الكبرى.

وفرضت المفوضية الأوروبية ثلاث غرامات قاسية على "الفابيت" المجموعة الأم لـ"جوجل" بعدما اتهمتها بمخالفة قواعد المنافسة، وأعلنت الأسبوع الماضي فتح "تحقيق معمق" حول "أمازون" الموقع المتهم باستخدام بيانات من بائع مفرق مستقلين يستخدمونه، لمصلحته.

أما السلطات الأمريكية لضبط الأسواق فلا تقتصر الصلاحية التي تملكها على فرض غرامات في حال عدم احترام قواعد المنافسة، بل تشمل أيضا إصدار أوامر بإجراء علاجات "بنيوية" لضمان مزيد من التنافسية في الأسواق، بما في ذلك عمليات تفكيك للمجموعات.

من جانبه قال المحلل دان إيف من مجموعة "ويدبوس سيكيوريتيز" إن عقوبات كهذه تبدو غير مرجحة.

وكتب في مذكرة أن "معارك العمالقة هذه بين واشنطن وشركات التكنولوجيا تثير ضجة أكثر مما تسبب أضرارا" للقطاع وستؤدي "على الأرجح إلى بعض التعديلات في النموذج الاقتصادي لكن ليس إلى حل قسري للنشاطات".

وعبر باتريك مورهيد مؤسس مكتب "مور إينسايتس آند استراتيجي" عن الرأي نفسه. وقال: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة تميل إلى تفكيك هذه الشركات لأنها تخشى أن تكبر بذلك الشركات الصينية".

ولم تدل "أبل" و"تويتر" بأي تعليق. أما "جوجل" فقد أرسلت الأسبوع الماضي إلى جلسة استماع في الكونجرس مديرها للشؤون الاقتصادية آدم كوهين الذي أكد أن محرك البحث "ساعد على فرض خفض الأسعار وزيادة خيارات المستهلكين والتجار في الولايات المتحدة والعالم بأسره".

وشركة فيسبوك متهمة بالاستحواذ أو تقليد جميع منافسيها لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين لها لأنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من الصمود لفترة طويلة.

وعلى كل حال، يمكن أن ترد الشركات المعنية على هذه الاتهامات بمناسبة نشر نتائج الفصلية الأربعاء بالنسبة لـ"فيسبوك" والخميس لـ"أمازون" و"ألفابيت".

وفي سياق متصل، قالت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، أمس، إن شركة فيسبوك ستدفع غرامة قياسية قيمتها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في انتهاك خصوصية المستخدمين، كما ستعيد الشركة هيكلة نهجها بشأن الخصوصية.

وصوتت اللجنة بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل اثنين لمصلحة التسوية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة عليها. وأيد الجمهوريون التسوية بينما عارضها الديمقراطيون.

وأوضح الجمهوري جو سايمونز رئيس اللجنة في بيان "رغم وعودها المتكررة لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم بأنها قادرة على التحكم في كيفية تبادل المعلومات الشخصية، فقد قوضت "فيسبوك" خيارات المستهلكين".

وقال الديمقراطي روهيت تشوبرا مفوض اللجنة إن العقوبة منحت "حصانة تامة" للمسؤولين التنفيذيين في "فيسبوك " ولم تضع قيودا حقيقية على نموذج أعمال "فيسبوك"... كما لا تصلح المشكلات الأساسية التي أدت لهذه الانتهاكات.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمس أيضا إن "فيسبوك" وافقت على دفع 100 مليون دولار إضافية لتسوية مزاعم بأنها ضللت المستثمرين بشأن خطورة إساءة استخدام بيانات المستخدمين.

وأوضحت لجنة التجارة الاتحادية إن سياسة "فيسبوك" بشأن البيانات خدعت "عشرات الملايين" من الأشخاص الذين استخدموا تقنية التعرف على الوجه التي طرحتها شركة التواصل الاجتماعي، كما أنها انتهكت القواعد عندما لم تكشف أن أرقام الهواتف التي جمعتها لإحدى الخواص الأمنية سيتم استخدامها أيضا لأغراض إعلانية.

وبموجب التسوية المعلنة اليوم، سيشكل مجلس إدارة "فيسبوك" لجنة مستقلة للخصوصية تنهي سيطرة الرئيس التنفيذي مارك زوكربرج المطلقة على القرارات التي تؤثر في خصوصية المستخدمين.

و"فيسبوك" ممنوعة أيضا من السؤال عن كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني لخدمات أخرى لدى إنشاء المستهلكين لحساباتهم. والشركة ممنوعة كذلك من استخدام أرقام الهواتف التي تحصل عليها من أجل الخواص الأمنية لأغراض إعلانية، ويجب عليها أخذ موافقة المستخدم من أجل استخدام بيانات تقنية التعرف على الوجه.