استقرار الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع المركزي الأوروبي

أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة اليوم الأربعاء حيث أبطل تراجع في شركات السلع الأولية مكاسب لصناع الرقائق والسيارات قبيل اجتماع مترقب للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 بالمئة. وأبلى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني دون سائر الأسواق بانخفاضه 0.7 بالمئة مع هبوط شركات التعدين على خلفية تراجع أسعار خام الحديد في الصين.

لكن أسهم منطقة اليورو ارتفعت 0.2 بالمئة حيث ساعد التفاؤل بشأن محادثات الولايات المتحدة والصين القطاعات الحساسة للتجارة مثل السيارات والتكنولوجيا، فضلا عن نتائج تبعث على التفاؤل أعلنتها تكساس انسترمنتس لصناعة الرقائق الليلة الماضية.

وصعدت أسهم صناع الرقائق الأوروبيين ايه.اس.ام انترناشونال وإنفنيون تكنولوجيا سيلترونك بين 2.3 و6.5 بالمئة.

وتقدم سهم دايملر 2.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستكثف خفض التكاليف بعد تكبدها خسارة فصلية.

ويقول المتعاملون إن التحرك الكبير القادم للسوق سيتوقف على قوة الرسالة التي سيبعث بها المركزي الأوروبي غدا الخميس بشأن دعم النمو، واستجابة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد أسبوع.

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق لدى أواندا في لندن "يوجد شعور في هذه السوق بأن كل شيء يتوقف على البنوك المركزية وأن عليها أن ترضي الأسواق.

"إذا نظرت إلى الأرباح، فليس الأمر كما لو أننا نتطلع إلى أداء متفوق من الشركات. التفوقات والإخفاقات الصغيرة لن يتعلق بها أحد كما يحدث عادة، لو أن كل شيء لم يكن متوقفا على البنوك المركزية كما هو الحال الآن."

