"سبكيم العالمية" تربح 210 مليون ريال في الربع الثاني بانخفاض طفيف عن الربع المماثل

انخفضت صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) إلى 210.9 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل أرباح 211.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.236%.

وبلغت ربحية السهم 0.76 ريال مقابل 0.99 ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة: يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى الانخفاض في أسعار معظم منتجات الشركة وخاصة خلات الفينيل الاحادي. وعلاوة على ذلك يعود سبب الانخفاض إلى الصيانة المجدولة في مصانع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع الشركة العالمية للدايول كما تم الإعلان عنه سابقا في تداول نتج عنه انخفاض في الإنتاج وبالتالي كميات المبيعات. غير أن هذا الانخفاض قابله زيادة في حجم المبيعات في الربع الحالي بالنسبة لمعظم المنتجات الأخرى، ولا سيما الميثانول وحمض الخليك وانخفاض أسعار اللقيم نسبيا.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مساهمة في الأرباح لمدة شهر واحد من شركة الصحراء للبتروكيماويات بعد الاندماج.