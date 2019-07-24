"ساسكو" تربح 5.12 مليون ريال في الربع الثاني بانخفاض 44%

انخفضت صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) إلى 5.12 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل أرباح 9.21 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 44.408%.

وبلغت ربحية السهم 0.23 ريال مقابل 0.3 ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة: يعود سبب إنخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض نسبة هامش ربح المحروقات بالرغم من إرتفاع اسعار البيع بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف التمويل الناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (16) وكذلك إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض الإيرادات الأخرى . وذلك على الرغم من إرتفاع المبيعات بنسبة 13.53% (مما كان له الأثر في إرتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية) وإرتفاع إيرادات الإستثمارات.

