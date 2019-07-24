"ساركو": المحكمة تؤجل جلسة القضية ضد "أرامكو" إلى 16 أكتوبر لتأمل ودراسة المستندات والبيانات

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)، وقالت "ساركو" أنها قد تبلغت بتاريخ اليوم 1440/11/21هـ الموافق 2019/07/24م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذه الجلسة قدم وكلاء المدعى عليها مذكرة جوابية على المذكرة المقدمة من المستشار القانوني للشركة في الجلسة السابقة وبعرضها على المستشار القانوني للشركة لم يجد ما يستوجب الرد وابلغ الدائرة بالاكتفاء بما سبق ان قدمه من مذكرات ومستندات وبيانات واقوال مع التمسك بما ذكر فيها , وبعرض ذلك على وكلاء المدعى عليها قرروا الاكتفاء بما قدموه أيضاً والاحالة إليه .

وبناء عليه تم تأجيل موعد الجلسة الى يوم الأربعاء 1441/02/17هـ الموافق 2019/10/16م للتأمل والدراسة.

وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية.