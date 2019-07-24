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أخبار الشركات- محلية

هيئة السوق المالية توافق على تسجيل "العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون" لممارسة عمليات المراجعة

«الاقتصادية» من الرياض

أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على تسجيل شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون (صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم (35/11/323) وتاريخ 1408/11/20هـ) لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

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