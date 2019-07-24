أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على تسجيل شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون (صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم (35/11/323) وتاريخ 1408/11/20هـ) لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
- هيئة السوق المالية توافق على تسجيل "العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون" لممارسة عمليات المراجعة
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أخبار الشركات- محلية
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