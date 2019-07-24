"أستون مارتن" تخفض توقعاتها لمبيعات الجملة خلال العام الحالي

خفضت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية "أستون مارتن" توقعاتها لمبيعات سياراتها بالجملة خلال العام الحالي في ظل الظروف الخارجية الصعبة والغموض الذي يحيط بحالة الاقتصاد الكلي.

وتتوقع الشركة وصول مبيعاتها خلال العام المالي الحالي إلى ما يتراوح بين 6300 و6500 سيارة وليس 7100 و7300 سيارة وفقا لتوقعاتها السابقة، في حين تتوقع وصول هامش أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 20% وليس 24% وفقا للتوقعات السابقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة البريطانية القول إنها اتخذت إجراءات إضافية من أجل تحسين كفاءتها وتقليل النفقات الثابتة مع دخول عام .2020 كما تعتزم الشركة خفض إنفاقها الرأسمالي خلال العام الحالي إلى حوالي 300 مليون جنيه إسترليني، في حين كانت تقديراتها السابقة للإنفاق الرأسمالي يتراوح بين 320 و340 مليون جنيه إسترليني.

