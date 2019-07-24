أسهم اليابان تصعد بدعم آمال التجارة ومكاسب الرقائق

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم الأربعاء، بعدما أفاد تقرير إخباري بأن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين سيجتمعون في شنغهاي الأسبوع المقبل، مما دفع المستثمرين إلى إعادة شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات السيارات والشحن وصناعة الآلات.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.4 بالمئة إلى 21709.57 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ الخامس من يوليو تموز، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1575.09 نقطة.

كانت بلومبرج قالت إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر وبعض كبار المسؤولين الأمريكيين سيسافرون إلى شنغهاي يوم الاثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين.

وارتفع مؤشر قطاع الشحن واحدا بالمئة، مع صعود سهم نيبون يوسن 1.5 بالمئة، بينما زاد مؤشر قطاع صناعة معدات النقل 1.1 بالمئة.

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.4 بالمئة وهوندا موتور 1.3 بالمئة.

وصعد سهم نيسان موتور واحدا بالمئة، بما يتماشى مع منافسيها، عقب الكشف عن خطط الشركة للتوسع في تخفيضات الوظائف إلى أكثر من عشرة آلاف وظيفة للمساهمة في تحسين أوضاع نشاطها.

وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات الارتفاع بعدما حصل القطاع على دفعة جديدة من النتائج الفصلية لشركة تكساس انسترومنتس التي جاءت أفضل من المتوقع.

وقفز سهم سومكو كورب 4.5 بالمئة، وصعد سهم أدفانتست كورب 3.9 بالمئة ليسجل أعلى مستوياته في 11 عاما ونصف العام، بينما زاد سهم سكرين هولدنجز 2.6 بالمئة.

