"إل.جي إلكترونيكس" تعتزم بيع قطاع أنظمة معالجة المياه مقابل 170 مليون دولار

قالت مصادر كورية جنوبية إن شركة "إل.جي إلكترونيكس" الكورية الجنوبية تعتزم بيع أنشطتها في مجال إنتاج أنظمة معالجة المياه مقابل 200 مليار وون (170 مليون دولار) على الأقل، في إطار توجه الشركة الكورية نحو التركيز على مجالات عملها الأساسية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هذه المصادر القول إن الشركة تعتزم بيع شركتي "هاي إن تك" و"إل.جي هاي تك ووتر سوليوشنز" لأنظمة معالجة المياه إلى شركة "تك كروس" التابعة لشركة "بوبانج جروب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أنه من المنتظر توقيع الاتفاق في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

يذكر أن الشركتين التابعتين لمجموعة "إل.جي" تعملان في مجال إقامة وتشغيل منشآت إدارة ومعالجة المياه، في حين تعتبر شركة "تك كروس" رائدة في مجال نظام معالجة العناصر الثقيلة في المياه حيث تستحوذ على 15% من السوق العالمية لهذا النظام.

كانت "إل.جي إلكترونيكس" قد بدأت في ظل إدارة الرئيس الجديد "كوو كوانج مو الذي تولى الرئاسة في العام الماضي بيع الأصول غير الأساسية وزيادة الاستثمار في مجالات جديدة لزيادة قوة دفع النمو.

وفي شباط/فبراير الماضي صفت "إل.جي" شركة "إل.جي فويل سيل سيستمز" لإنتاج أنظمة خلايا الوقود والتي كان يشارك فيها عدة فروع أخرى تابعة لمجموعة "إل.جي إلكترونيكس".