الأسهم السعودية تفقد 111 نقطة بضغط من قطاعي المصارف والمواد الأساسية

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة لتغلق عند 8796 نقطة فاقدة 111 نقطة بنسبة 1.25 في المائة، بينما مؤشر

"إم تي 30" تراجع بنسبة 1.45 في المائة بنحو 18 نقطة ليغلق عند 1281 نقطة. جاء التراجع بضغط من "المصارف" و"المواد الأساسية". وفقد المؤشر مستوى الدعم الفني عند 8880 نقطة، ما زاد من تراجع حدة السوق، حيث كانت السوق متماسكة عند مستويات قريبة منه في الجلستين الماضيتين إلا أن التداول دونه لجأ بعض المتعاملين لوقف الخسارة خاصة بعد التحركات الشرائية في جلسات مطلع الأسبوع. استمرار التداول دون مستويات 8800 نقطة يجعل السوق تحت ضغط العمليات البيعية التي ستزيد حدتها دون 8760 نقطة حتى تصل إلى مستويات 8450 نقطة. ولم تتفاعل السوق مع سهم "الاتصالات بشكل إيجابي رغم تحقيق الشركة لنتائج فوق التوقعات، إضافة إلى الاستمرار في توزيع الأرباح ليتراجع بنحو 1 في المائة. ظهور نتائج إيجابية أو عودة النشاط الشرائي للمستثمرين الأجانب ستعيد السوق للمسار الإيجابي.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة الأمس عند 8907 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8921 نقطة، رابحا 0.15 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8796 نقطة فاقدا 1.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8796 نقطة فاقدا 111 نقطة بنسبة 1.25 في المائة. وتراجعت قيم التداول 4 في المائة بنحو 106 ملايين ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 8 في المائة بنحو ثمانية ملايين سهم لتصل إلى 88 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.15 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 2 في المائة بنحو ألفي صفقة لتصل إلى 93 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع قطاعا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.63 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.08 في المائة. تصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 3.4 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 760 مليون ريال بنسبة 31 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 516 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 230 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر سهم “دور” الأسهم المرتفعة بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 18.48 ريال، يليه “تكافل الراجحي” بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 55.50 ريال، وحل ثالثا “الوطنية للتعليم” بنسبة 1.48 في المائة ليغلق عند 23.28 ريال. وتصدر سهم “مجموعة السريع” الأسهم المتراجعة بالنسبة القصوى ليغلق عند 9.09 ريال، يليه “الأسماك” بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 52.30 ريال، وحل ثالثا “أسيج” بنسبة 4.91 في المائة ليغلق عند 15.50 ريال. وكان الأعلى تداولا “الراجحي” بقيمة 372 مليون ريال، يليه “الإنماء” بقيمة 192 مليون ريال، وحل ثالثا “سابك” بقيمة 181 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية