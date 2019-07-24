السوق الموازية تتراجع 4 نقاط .. والسيولة تهبط 37 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.12 في المائة لتغلق عند 3818 نقطة فاقدة أربع نقاط. وتراجعت قيم التداول 37 في المائة بنحو 2.1 مليون ريال لتصل إلى 3.5 مليون ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة.
وهبطت الأسهم المتداولة 49 في المائة بنحو 94 ألف سهم، لتصل إلى 90 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 262 صفقة بنسبة 61 في المائة لتصل إلى 166 صفقة. ارتفع سهم "بحر العرب" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 11 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 0.45 في المائة ليغلق عند 45 ريالا مقابل تراجع "ثوب الأصيل" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 29.30 ريال واستقرار بقية الأسهم. وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 2.9 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 208 آلاف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 147 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
- أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
- محللون: سوق الأسهم المحلية تواجه ضغوط تقلبات النفط والتوترات التجارية العالمية
- "الأسهم السعودية" تنضم لمورجان ستانلي غدا و 21.25 مليار تداولات مزاد اليوم
- 3 عوامل وراء زيادة حجم السيولة في السوق السعودية إلى 100 مليار ريـال خلال مايو
- دراسة تدعو لي التوقف عن استخدام "الأسبرين" لتفادي النوبات القلبية
- في أول يوم انضمام إلى «فوتسي».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015
- سوق الأسهم تستعيد مكاسبها مع ترقب المستثمرين الانضمام لمؤشرات مورجان ستانلي
- تحرك إيجابي في الأسهم السعودية ينبئ بموجة ارتفاعات الفترة المقبلة
- محللون: 3 عوامل خارجية تؤثر في أداء الأسهم السعودية بعد إجازة العيد
- الأسهم السعودية تكسر أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية في 7 أعوام
أضف تعليق