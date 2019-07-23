هيئة المدن الاقتصادية توقع اتفاقية تعاون مع فيرجن هايبرلوب

وقعت هيئة المدن الاقتصادية اتفاقية تعاون مع شركة فيرجن "هايبرلوب وان" ، لإجراء دراسة جدوى حول إمكانية استضافة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مركزاً للتميّز عالمي المعايير يضم مضمار اختبار موسّع خاص بنظام النقل عالي السرعة هايبرلوب ، ومركزاً للأبحاث والتطوير ، وورشة لإنتاج عربات هايبرلوب .

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة وفد من الهيئة برئاسة الأمين العام مهند بن عبدالمحسن هلال ، أمس لمبنى الابتكار التابع لشركة فيرجن هايبرلوب وان ، في مدينة لوس أنجلوس .

وسيتم من خلال دراسة الجدوى بحث فرص التطوير المشترك لتقنيات محددة فيما يتعلق بأنظمة نقل هايبرلوب القابلة للتسويق التجاري على نطاق واسع ، علاوة على تطوير خبرات السعوديين في هذا المجال ، وستساعد الدراسة كذلك في تأسيس سلسلة إمداد لنظام هايبرلوب وتسريع عجلة تأسيس مجمعات الابتكار في المملكة.

ومن المتوقع أن يُسهم مركز التميز لنظام هايبرلوب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في استحداث 6 ألآف فرصة عمل في مجال التقنيات المتقدمة .

وقال هلال: "نسعى في هيئة المدن الاقتصادية وبشكل مستمر إلى البحث عن فرص شراكات إستراتيجية ومبادرات تمكن مدننا الاقتصادية من الإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 ، ومن المؤكد أن اتفاقيتنا مع فيرجن هايبرلوب وان ، لاستكشاف إمكانية تطوير تقنيتها الجديدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشكل خطوة هامة ضمن مسيرتنا لتحقيق المهمّة الموكلة إلينا ، وفي حال تجسيده على أرض الواقع فإن مركز التميز سيحفّز على تطوير قطاع نقل محلي يقوم على نظام هايبرلوب ، وهذا بدوره سيسرّع من عملية التطوير الحضري والنمو الاقتصادي ، وسيخلق فرص وظيفية للشباب السعودي ويسهم في إثراء المحتوى المحلي" .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن هايبرلوب وان ، جاي والدر : " لقد أكدت المملكة ريادتها من خلال مبادراتها لتطوير حلول تحدث تغييرات جذرية وتواكب رؤية المملكة 2030 ، وأن نظام هايبرلوب يمكن أن يدعم جهود المملكة الرامية إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للنقل ، ويعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ، ويسهم في نمو قوة عاملة على أسس المعرفة والإبداع " ، وإنني أتطلع للتعاون مع شركائنا الطموحين في المملكة العربية السعودية من أجل تحويل هذه التقنية إلى حل متكامل لنقل الركاب والبضائع " .

بدوره أبدى المدير العام لتطوير وجذب الاستثمار بالهيئة سلطان معصوم ، رغبة هيئة المدن الاقتصادية باجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة من أجل تحفيز الأعمال في المدن الاقتصادية ، وذلك مواكبةً لإستراتيجية المملكة للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية .

وقام وفد الهيئة خلال الجولة بزيارة مبنى الابتكار التابع لشركة فيرجن هايبرلوب وان في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا ، تعرّف خلالها على العديد من الابتكارات التقنية التي كان من ضمنها مروحية تعمل بمبدأ الرفع المغنطيسي ، ونظام الرفع المغنطيسي الدوار وغيرها ، وفي ديفلوب موقع الاختبارات المتكامل التابع للشركة في صحراء نيفادا ، قام الوفد بزيارة غرفة التحكم وغيرها من المرافق ، كما قام بجولة في المركز المفتوح لاختبار الدفع .

ويمكن لنظام النقل هايبرلوب الذي يتم تطويره في المقر الرئيس للشركة في لوس أنجلوس أن ينقل المسافرين والبضائع بسرعات تصل إلى سرعة الطائرات على الأرض ، وذلك بالاستفادة من تقنيات الرفع المغنطيسي والتفريغ الهوائي.

وتعد فيرجن هايبرلوب وان شركة رائدة في تطوير نظام هايبرلوب المتكامل ، وقد حققت خطوات كبيرة في تطوير هذه التقنية خلال الأشهر الماضية ، حيث من المتوقع توفرها للتشغيل التجاري لعملائها من الحكومات في المستقبل القريب.