الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين أقل من المتوسط

باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء سندات مدتها عامين بقيمة 40 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 1.825 % من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.50 مرة.

كانت وزارة الخزانة قد باعت الشهر الماضي سندات مدتها عامين بقيمة 40 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 1.695 % ومعدل التغطية 2.58 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 2.56 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 41 مليار دولار غدا الأربعاء، ثم سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار يوم الخميس المقبل في ختام أسبوع بيع السندات طويلة الأجل.