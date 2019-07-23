أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بالموافقة على تسجيل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
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- هيئة السوق توافق لـ "برايس وترهاوس كوبرز" على ممارسة عمليات المراجعة
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