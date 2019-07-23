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أخبار الشركات- محلية

هيئة السوق توافق لـ "برايس وترهاوس كوبرز" على ممارسة عمليات المراجعة

"الاقتصادية" من الرياض

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بالموافقة على تسجيل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون  لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

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