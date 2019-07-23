الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الرابعة وتفقد 111 نقطة وسط تراجع للسيولة

أغلقت الأسهم السعودية متراجعة وللجلسة الرابعة على التوالي متأثرة بضغط قطاع البنوك وسط تراجع للسيولة، وأغلق السوق الرئيسية عند مستويات 8796 نقطة، لتسجل السوق خسائر بلغت 111 نقطة أو ما يعادل 1.25 في المائة، فيما بلغت إجمالي الخسائر للجلسات الأربع نحو 3 في المائة والتي تعادل 277 نقطة.

وبلغت قيمة التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.3 مليار ريال تمت عبر تداول 84.8 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 90.1 ألف صفقة، للتراجع أحجام التداول وللجلسة الثالة على التوالي، فيما تراجعت السيولة للجلسة الرابعة على التوالي.

وتراجعت الأسهم بضغط من قطاع المصارف بشكل رئيسي، حيث تراجع القطاع بنحو 1 في المائة وهذا التراجع السادس على التوالي للقطاع، و كان سهم بنك الأهلي التجاري أكثر المؤثرين على حركة المؤشر العام تلاه بنك الرياض ثم شركة سابك.

وتصدرت أسهم شركة دور الارتفاعات بنحو 5 في المائة تلاها أسهم شركة تكافل الراجحي بارتفاع 2.4 في المائة بالإضافة إلى أسهم شركة الوطنية للتعليم بارتفاع 1.5 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم مجموعة السريع بانخفاض 10 في المائة والتي تأثرت بنتائجها المالية المعلنة للنصف الأول، تلاه أسهم شركة الأسماك بنحو 5.2 في المائة وكذلك أسهم شركة أسيج الذي تراجعت بنحو 4.9 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 32 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 151 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 372 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الإنماء بنحو 192 مليون ريال، تلاها أسهم سابك بنحو 181.5 مليون ريال.