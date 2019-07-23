أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حزمة من الخدمات الإلكترونية للنحّالين عبر منصة "زراعي" تهدف لدعم النحالين والمناحل وتوفر لهم إمكانية إدارة أنشطتهم وإصدار التصاريح المختلفة الخاصة بالمناحل. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات تتيح للأفراد الحصول على تصريح نحال لممارسة مهنة تربية النحل والتقديم على طلب إصدار ترخيص (منحل تجاري) ثابت أو متنقل إضافة إلى تجديد تصريح المنحل عند انتهائه ونقل المنحل عند الرغبة في الانتقال لموقع آخر وأخيرا إلغاء تصريح منحل. وبينت "البيئة" أن هذه الخدمات تعتمد على إحداثيات المواقع، حتى يسهل الوصول للمكان والتحقق من أهليته لممارسة المهنة، حيث تتم الزيارة الميدانية ثم الموافقة على الطلب بعد تقديمه إلكترونيا.
- "البيئة" تطلق خدمات إلكترونية للمناحل عبر منصة "زراعي" بهدف تسهيل الخدمات للمستفيدين
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- "البيئة" تطلق خدمات إلكترونية للمناحل عبر منصة "زراعي" بهدف تسهيل الخدمات للمستفيدين
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