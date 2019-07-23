"لتبقى" تنصح باختيار المكيف الأعلى كفاءة للتوفير في الكهرباء

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال حملة (#لتبقى) أنه يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، باختيار المكيف ذو الأعلى كفاءة ويمكن التعرف على المكيفات الأعلى كفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة المتوفر في كل جهاز تكييف بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية مثل (الثلاجات والمجمدات والسخانات والغسالات والمجففات).

وأضاف مركز كفاءة الطاقة أن اختيار سعة التبريد المناسبة لحجم الغرفة، يساعد في الحد من الإفراط في الطاقة الكهربائية، ويمكن التعرف على حجم سعة التبريد المناسبة للغرفة أو المكان الذي يوضع به جهاز التكييف عن طريف المعادلة التالي (ضرب عرض الغرفة في طولها، الناتج هو حجم المكيف المناسب للغرفة) ومثال على غرفة طولها عرضها 4 متر وطولها 3 متر (4*3= 12) فحجم المكيف المناسب لهذه الغرفة مكيف ذو سعة تبريد قدرها 12 ألف وحدة